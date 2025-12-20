Piden solución al transformador de la avenida de Ourense tras 7 horas sin luz

Vecinos de la avenida de Ourense, en Cangas, permanecieron hasta siete horas sin suministro eléctrico en el tramo del barrio de O Forte debido al apagón que se registró en la zona a consecuencia de la intensa lluvia que cayó en la tarde del jueves, que desbordó el río Bouzós en la rúa Atranco e inundó el transformador eléctrico que la compañía Naturgy posee en la zona. La avería provocó cortes intermitentes del servicio en clientes del entorno de Atranco, pero también un apagón desde las 18:41 horas hasta las 01:12 de la madrugada que lo sufrieron algunos vecinos de esta avenida de Ourense. La compañía cifra el número de afectados por la avería en 282, pero sin especificar cuántos fueron los que padecieron las 7 horas sin luz.

Lugar en donde está el transformador. / Santos Álvarez

Los vecinos de esta avenida se quejan de que el problema está en el transformador, ubicado a la altura del número 17, cerca del edificio de Abanca, que fue enterrado en su día y cuando llueve fuerte, como ocurrió este jueves, se inunda. De hecho, el Grupo Municipal de Emerxencias de Cangas tuvo que acudir a achicar el agua. Recuerdan que este pasado 18 de abril, en Viernes Santo, ya se registró otro apagón durante la mañana coincidiendo también con un día muy lluvioso. Algunas de las personas que se vieron afectadas por este último apagón del jueves aseguran que aprovecharon para desplazarse a Moaña o pasear el perro más tiempo de lo habitual. Reconocen que sin luz en casa «no me quedó más remedio que acostarme a las 22:30 horas».

El río Bouzós desbordando. | Gonzalo N.

La alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, que acudió con la edil de Seguridade, Pilar Nogueira, al río Bouzós para hacer seguimiento de la situación cuando empezó a desbordar, asegura que ya el electricista municipal sospechó del transformador cuando le trasladaron que había un apagón. La regidora va a trasladar a la compañía desde el Concello las quejas de los vecinos para que se valore una solución al transformador, ya que no entiende que se hubiera enterrado en una zona que es inundable. Sobre el problema del río, asegura que fue limpiado días antes y que el problema es que a poco que llueve el cauce se llena, arrastra ramas o lo que encuentre a su paso y tapona la rejilla antes de que siga subterráneo, en la rúa Atranco. Reconoce que lo que arrastró de ramaje fue poco, «poco menos que una carretilla, pero con poco que haya se monta un ‘circo’. Cuando baja fuera del caudal, no tienes nada que hacer».