Llega la hora de decir adiós

Todos los meses de diciembre toca decir adiós, y en Moaña no solo se despide el año sino también a los compañeros y compañeras que en el ejercicio les llegó la jubilación. Ayer se celebró en el salón de plenos el tradicional pincho de Navidad y la despedida a los cuatro trabajadores municipales que son afortunados pensionistas. En esa lista están los policías Manuel Gómez Silva y José Manuel Pérez Santiago, que llevaban en la plantilla desde 1989 y a los que les llegó la jubilación en junio y en noviembre, respectivamente; al capataz 1º conductor, Jesús García Trigo «Pintos», que llevaba en el Concello desde 1982 y se jubiló en enero; y al conserje de Reibón y de Seara, José Luis del Río Seijas, que entró en el año de la pandemia y se jubiló en enero, y que se labró en solo cuatro años ser uno más en esta familia de veteranos.

Políticos y trabajadores jubilados homenajeados en el salón de plenos. / Fdv

La alcaldesa de Moaña, Leticia Santos, agradeció el trabajo y la dedicación al servicio público de estos trabajadores, dos de ellos en la brigada de Obras y Servicios como el conserje, que se incorporó justo en la pandemia y que fue «una persona muy colaboradora realizando muy buena labor en los colegios de Reibón y de Seara». De «Pintos» asegura que fue una persona que siempre ejerció de conductor hasta que, por desgracia, falleció Suso el capataz y tuvo que sustituirle. Reconoce que fueron momentos duros, pero Leticia Santos señala que siempre intentó dar lo mejor de sí y hacerlo lo mejor posible, «por lo que estamos muy agradecidos a su labor».

De los policías recordó que entraron ambos en 1989 para crear lo que es hoy la Policía Local de Moaña: «Fue una generación que compensó con mucho esfuerzo y mucha capacidad para aprender, la falta de formación que tenían entonces porque en aquel momento no se iba a la Academia de Policía, como se hace ahora, y todo lo que se aprendía era trabajando». Por eso que Santos destacó los valores de esta generación de «ser una Policía servicial, de proximidad y, además, tuvieron la responsabilidad de pasar el relevo a las nuevas generaciones, que aunque vienen más formadas de la Academia Galega de Seguridade, no tienen las habilidades que estos policías desarrollaron con el trato del día a día con los vecinos». Se aprovechó el acto, en el que también participaron miembros de toda la corporación, para recordar a un trabajador que falleció este año antes de que le llegara la jubilación y desde el equipo de gobierno se deseó felices fiestas a todos.