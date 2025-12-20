La IA mata el concurso de cartas de amor de Cangas

Las cartas de amor de ahora ya no son sencillas y tiernas, como cantaba Cecilia. Ahora, el amor romántico se deja en manos de la nueva tecnología. Ya no salen las cartas de las entrañas, y ni una lágrima mancha el papel que sustenta la misiva, confeccionadas en los fríos ordenadores, con menos corazón que el del hombre de hojalata. Ahora, las cartas de amor se elaboran con la Inteligencia Artificial (IA), que saca el pedido como quien trabaja en una cadena de montaje de una fábrica automovilística. Tal es el caso que el Concello de Cangas decidió poner punto y final al celebrado concurso de cartas de amor, que cumplió este año su 22 edición y que fue el que obtuvo una mayor participación (172).

Pero no se debía a algún brote de entusiasmo por el género epistolar romántico, nada más lejos de la realidad, lo que había sucedido es que la IA había hecho más fácil presentar cartas al concurso que se divide en tres categorías. Para la A había un único premio de 100 euros y diploma, y la B repartían tres premios por importe de 100, 75 y 50 euros, respectivamente, además del diploma. Los tres premios de la categoría C cambian el dinero por experiencias de una o dos noches en una casa rural, para dos personas. Se entregaban el 14 de febrero, San Valentín.

La decisión se toma después de comprobar el jurado que muchas de las cartas presentadas se parecían y percibir extrañas coincidencias en la argumentación. Eso fue lo que liquidó definitivamente un concurso del que este gobierno local ya pretendía pasar página: «Son otros tiempos», decía. Así que descubrir que muchas de las misivas de amor habían sido confeccionadas en los laboratorios de la Inteligencia Artificial fue la puntilla que terminó con 22 años de pública correspondencia amorosa.

La alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido (BNG), mencionaba ayer que nada más acabar el certamen de este año se decidió poner punto y final al concurso, debido al uso de la IA y que, en este sentido, se había publicado una recopilación de las cartas de los últimos diez años, con lo que se ponía punto final a este certamen que provocaba amores y odios por igual.

Sobre los amantes que mantienen correspondencia amorosa sobrevalorará la duda de si las frases que reciben son fruto de la verdadera pasión o, simplemente, consecuencia del funcionamiento de cables infinitos que reciben órdenes y las transmiten sin ningún tipo de sentimientos. Ahora mismo, la sensación que hay con el uso de la IA para estos menesteres es la que había en los años 80, cuando se cantaba aquello de que el vídeo había matado a la estrella de la radio.

Cierto que parecía que iba por eso camino la cosa, pero la estrella de la radio sobrevivió y se hizo más grande.