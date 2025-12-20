Homenaje de la familia al fotógrafo Santoro.

Después de meditarlo mucho, la familia optó por encargar a Henrique Prado una estatua del famoso fotógrafo cangués. La misma preside desde ayer el balcón de su casa en el Eirado do Sinal. Santoro, la cámara y la plaza en la que vivió 50 años. Se cumple así la voluntad de su mujer, Margarita Hernández Peleteiro (Margot).

Daniel Chapela a lo Pedro Sánchez

Daniel Chapela a lo Pedro Sánchez. El concejal no adscrito de Bueu afirma, sin rubor, que rebajó su trabajo político de presentación de mociones y notas de prensa precisamente para pensar si se presenta o no a las próximas elecciones municipales. Si lo hace Daniel Chapela, con más razón Pedro Sánchez, que se tomó una semana para ver si seguía o no de presidente del Gobierno de España. A los políticos de Bueu este tipo de reflexiones les fascina. No hay que olvidar que también el actual alcalde Félix Juncal se tomó su tiempo para decidir si se presentaba de nuevo a las elecciones. En los corrillos del concello decían que la decisión final no la sabía ni siquiera su familia.

Cartas de amor de la IA y las que escribía Gabriel García Marquez

Respecto a las cartas de amor elaboradas con la IA. Gabriel García Márquez nos habla en su libro «El amor en tiempos del cólera» como su protagonista tenía un puesto en el mercado, desde donde escribía cartas de amor por encargo, por lo que percibía un dinero de la gente que no sabía escribir. Por favor, que comparen esto con la IA.