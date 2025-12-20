Gincana solidaria para despedir las clases
El alumnado del Johan Carballeira recauda cerca de 300 euros para el Club Siu
REDACCIÓN
De las aulas a las calles del municipio y de los libros a las pruebas de habilidad. El alumnado del IES Johan Carballeira de Bueu participó ayer en una gincana solidaria que puso el punto y final a la actividad lectiva en el 2025, justo antes de las vacaciones navideñas.
Desde las 12 y hasta aproximadamente las 14.30 un total de 220 estudiantes distribuidos en 55 grupos recorrieron diferentes puntos del municipio para completar las pruebas fijadas por la organización en un itinerario en el que también se implicó la ONG ACCEM y los inmigrantes africanos afincados en Bueu este año. El único requisito para participar era tener ganas de hacerlo y aportar una cuota de 1,5 euros por persona. Y es que la actividad tenía vocación solidaria, ya que los fondos recaudados van a ir a parar este año al Club de Taekwondo Siu. Cada participante recibió un vale para canjear por un chocolate en la cafetería y los equipos ganadores tuvieron premio.
El fin de fiesta llegó en la propia cafetería, con un concierto de los propios alumnos del centro educativo. En paralelo, ayer también finalizó la campaña de recogida de juguetes llevada a cabo por los estudiantes de Imaxe Persoal a lo largo de todo este mes de diciembre.
