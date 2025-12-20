La corporación de Bueu da vía libre al inicio de la contratación de la piscina

Por unanimidad y en una sesión plenaria extraordinaria y exprés, de apenas 20 minutos de duración. Así aprobó ayer la corporación de Bueu el inicio del procedimiento para contratar la gestión de la piscina municipal, poniendo de este modo el primer pilar para lo que se pretende sea la recta final de una iniciativa que se ha prolongado en el tiempo durante casi cuatro años. La propuesta salió adelante con los votos del bipartito formado por BNG y PSdeG-PSOE, así como por los del Partido Popular, en una sesión a la que no acudió por motivos laborales el edil no adscrito Daniel Chapela.

El regidor buenense, Félix Juncal, reconoció que desde que las instalaciones abrieron sus puertas a finales de marzo de 2021 –de forma gratuita y en un horario reducido– «fue imposible tener la documentación preparada hasta ahora», pero también mostró su confianza en que a principios de 2026 se pueda dar salida al expediente de contratación del servicio «una vez la parte preparatoria de los pliegos está ultimada, y solamente faltarían los informes correspondientes de Secretaría e Intervención».

El contrato cuenta con un presupuesto base de licitación de 1.884.236 euros, IVA incluido, que se correspondería con las cuatro anualidades inicialmente previstas (de 2026 a 2029), si bien se establece también la posibilidad de una prórroga de un año más, con un coste adicional de 425.351 euros sin incluir el IVA (año 2030). El precio ofertado no será el único criterio objetivo de valoración, aunque sí el más relevante, con hasta 40 puntos. Se concederá un máximo de 20 puntos en función de la calidad, con una experiencia acreditada en trabajos similares anteriores con administraciones públicas. Con hasta 10 puntos se valorará el menor tiempo de puesta en funcionamiento.

Voto favorable del PP "por responsabilidad"

Pero además habrá otros dos criterios en función de las mejoras planteadas en las diferentes ofertas. Hasta 15 puntos se otorgarán por el incremento de horas sin coste adicional para el concello (300 adicionales darían esos 15 puntos, 200 darían 10 y 100 más serían 5 puntos). Y la dotación de más maquinaria para el gimnasio sería premiada con un máximo de otros 15 puntos.

La portavoz del PP, Elena Estévez, recordó que la gratuidad de las instalaciones le parecía bien «para los buenenses, pero no para todos los concellos limítrofes» y que recordó que desde el primer momento «habíamos exigido traer este expediente». Justificó el voto favorable «por responsabilidad», pero también apuntó que hasta que pasen los dos primeros años «no se podrá comprobar si se cumplen o no esas cantidades en las previsiones». También lamentó que el expediente no pasase previamente por comisión informativa.

Asimismo, el pleno aprobó de manera unánime el convenio con la Diputación de Pontevedra para el proyecto de mejora de la seguridad vial en la carretera EP-1306 entre A Portela y Meiro, financiado con 424.000 euros de fondos provinciales y 205.000 de locales.