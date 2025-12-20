Los conciertos ponen ritmo a la Navidad en Cangas

La Navidad entró de lleno ayer en Cangas. Papa Noel se bajó de su trineo en la Plaza do Concello para repartir regalos entre los usuarios y trabajadores de Aspamsim. Fue muy festejada su presencia y hubo alardes de baile al son de "un burrito sabanero". Eso fue alrededor de las 18.30 horas, cuando comenzaba a apretar el frío y tiritaban las campanas de la excolegiata de Cangas, en la que después de años, se retomaron los conciertos de panxoliñas en su interior.

Coro en el Concierto de Panxoliñas en la iglesia. | Santos Álvarez

Las corales Areas Gordas, Gestus Vocalis Lestonnac-Coro de Cela, Coro María Soliña y Mornura pusieron a prueba la acústica de la excolegiata, que quedó en muy buen lugar. Fue un lleno este espectáculo coral donde se escucharon las tradicionales panxoliñas. Ese concierto apoyaba la entrada de la Navidad en Cangas, que se consagró también en una tarde musical con el Concierto que lleva su nombre, el que celebra tradicionalmente el Conservatorio Profesional de Música de Cangas. Cada vez más elaborado, dignifica el trabajo de los alumnos y los profesores de este centro.

Acto de Papá Noel para usuarios de Aspamsim en Cangas. | S.Á.

La orquesta infantil de cuerda interpretó "Jingle Bells", el grupo de música y movimiento, "A noite máxica"; el coro de adultos, "Ledicia"; el grupo de guitarras, "Jingle Bells"; en de percusión, "No suprises", la Big Banda, "Santa Clau is coming to town" y "All I want for Christmas is you"; la orquesta interpretó el "Concerto grosso número 4 de A. Corelli y el coro infantil y juvenil fue el encargado de cerrar el concierto con "The Greatest Gift".

Niños observan el pesebre que ilumina desde ayer la Navidad en O Hío. / Santos Álvarez

Antes, a las 18.30, O Hío daba por iniciada la Navidad con el encendido del árbol y del impresionante belén. Todo organizado por la Asociación de Vecinos A Fontenova.

Chocolatada servida a los vecinos en O Hío. / Santos Álvarez

Entre los asistentes se repartió chocolate, para afrontar el frío de la jornada de ayer, que prepara otra con el termómetro con menos grados todavía y la impertinente lluvia.

Árbol encendido en el atrio de O Hío, junto al pesebre. / Santos Álvarez

Es tiempo de belenes y hoy, a las 17.00, se abre el referente de los nacimientos en Cangas.

El palacio de Herodes, novedad en el nacimiento de la rúa Berbetaña en Cangas. / Fdv

Se trata del belén de Francisco Martínez, en la rúa Berbetaña, que cumple una tradición de generaciones y que este año vuelve a la orografía más montañosa, después de un tiempo con mar y barcos, y en donde lucirá el palacio de Herodes, una creación de este belenista cangués.

Festival de bandas de ayer en la carpa de Nadal de Moaña. / S.Á.

En Moaña no faltó la música ayer en una carpa de Nadal llena de público para el Festival que ofrecieron las Bandas Infantil, Xuvenil, Big Band y el Coro de Nadal. En el alto de la plaza de abastos hubo Rechouchíos para el público infantil con Migallas Teatro y "Cantaxoga". En este mismo espacio hoy (18.00 horas) hay tarde de cine con concierto de bandas sonoras a cargo de Airiños. En Domaio hay concierto solidario de las cantereiras de Arco da Vella (19.00).