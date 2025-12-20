El Concello solicita talleres de Forestal y Jardinería

El Concello de Cangas solicitó a la Xunta de Galicia una nueva escuela taller donde se impartan los cursos de forestal, pero también de jardinería. En este sentido, la regidora local Araceli Gestido (BNG) tiene la intención de repetir lo que se hizo este año, que los alumnos de la escuela taller de Forestal colaboren con las comunidades de montes del municipio en las tareas de desbroce. También tiene la intención de que los alumnos de Jardinería actúen en un proyecto de remodelación de la Alameda Nueva.

La intención es realizar una remodelación de la zona donde está situado el estanque, donde hay también un parque biosaludable. Se trata de una zona muy escondida, al lado de la Capela do Hospital, que es necesario revitalizarlo, a través de una buena actuación de jardinería, que lo haga más visible. Ahora mismo está deslucido completamente, además con muy poca luz.

La alcaldesa de Cangas también pretende que el curso de jardinería actúe en un proyecto de una zona verde en Rodeira.

Los alumnos de la escuela taller de forestal aliviaron muchas situaciones a lo largo del pasado verano, sobre todo en los trabajos de desbroce que se llevaron a cabo. Estas tareas siempre son muy demandadas por los vecinos de Cangas, y se convierten todos los años en una verdadera pesadilla para los alcaldes de turno y los concejales de Obras.