La AXI decidirá el diseño final del vial paralelo a la PO-554 del ámbito de A Rúa

La Sociedad Amgecabe S.L. presentó ayer sus modificaciones en el proyecto para la zona de A Rúa, donde, a través de una modificación puntual de las Normas Subsidiarias, pretende desarrollar un proyecto comercial que va a permitir al Concello obtener gratis los terrenos para el Centro Integral de Saúde (CIS) de Cangas. Lo hizo en el Concello, ante los portavoces de los partidos políticos. Por el BNG estaba el concejal de Urbanismo, Antón Iglesias, por el Partido Popular, Rafael Soliño (llegó tarde) , y por Alternativa dos Veciños, Victoria Portas, mientras que el representante del PSOE, Eugenio González, no pudo asistir aquejado de gripe.

Lo más polémico del proyecto, que es el vial paralelo a la PO-554, sigue ocupando el debate de este tipo de encuentros. En esta ocasión, los técnicos de Amgecabe siguen dándole vueltas al trazado y negociando con al Axencia Galega de Infraestructuras (AXI), que es la que en este momento tiene la última palabra. La sociedad mercantil presentó dos alternativas al trazado: un vial paralelo al actual y que entre el vial paralelo y el de la Xunta de Galicia haya una separación. La segunda alternativa fue la propia AXI quien dijo que se explorara.

También se presentaron cambios relacionados con la zona próxima al colegio público infantil de A Rúa. La intención de todas las partes es garantizar la seguridad de los alumnos. En este sentido, se estudió la posibilidad de realizar una pequeña rotonda en la parte alta del ámbito donde se pretende actuar, con el propósito de que los autobuses den la vuelta y queden aparcados delante del colegio con sus puertas mirando a las del centro escolar.

El portavoz del PP, Rafael Soliño, propuso una solución técnica que suponía que el vial paralelo sea de doble sentido, no como hasta ahora que está diseñado de una dirección. Mientras que para Victoria Portas el tráfico que se prevé en la zona próxima a los colegios, cuando se desarrolle la zona, lo considera elevado.

La solución final al famoso vial paralelo va a depender de la AXI, que esperará a que terminen las fiestas navideñas para pronunciarse sobre las alternativas presentadas.

Una carretera interior que vertebara la zona

El famoso vial paralelo transcurre de forma paralela a la carretera que hay entre la rotonda de O Gordo y la de A Rúa (PO-554), entre lo que serán el centro comercial que se pretende construir y la rotonda de A Rúa. El terreno reservado se extiende de forma longitudinal con la fachada a la carretera de la PO-554 y la reestructurada calle Camiño da Rúa, previendo la posibilidad de que se materialice una edificación de dos alturas, con una ocupación máxima del 60% y en el interior de la parcela la correspondiente reserva del suelo, destinado a aparcamiento vinculado al uso asistencial-sanitario que alberga. Los accesos rodados a dicha edificación se materializarán, en todo caso, desde el vial interior del ámbito. Por lo que respecta a las plazas de aparcamiento, atendiendo a la superficie máxima edificable, que es de 23.765,20 metros cuadrados, serían necesarias 238 plazas, de las que como mínimo la cuarta parte deben ser de dominio público (59). El resto (179) se localizarán en las parcelas privadas de uso terciario. En el vial interior consta 60 plazas.