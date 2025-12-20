La alcaldesa y Costas tratarán el hundimiento del vial de O Con por videoconferencia

Ya hay fecha para que Moaña y Costas se vean, frente a frente, para tratar de la problemática que afecta a la avenida José Costa Alonso, en el malecón de la playa de O Con y de competencia estatal, que desde hace años registra constantes hundimientos y está agrietada. El Concello ha estado realizando reparaciones provisionales de los socavones que van apareciendo aunque el pasado día 9 optó por el cierre parcial al tráfico al agravarse las grietas.

La fecha de la reunión está fijada para el 21 de enero, aunque no será presencial sino a través de videoconferencia. En el encuentro participarán el subdirector general para la Protección de la Costa, Fernando Pérez Burgos; y la subdirectora general de Dominio Público Marítimo-Terrestre, Ainhoa Pérez Puyol.

La alcaldesa, Leticia Santos, asegura que por parte del gobierno local buscan una solución que mitigue los efectos del cambio climático, que contribuya a mejorar la seguridad de la zona y los accesos al mar en una zona tan escarpada como es la costa de Tirán.

El problema en este vial lo produce el mar que sigue excavando la avenida en donde cuando hay vientos del sur el oleaje bate con mucha fuerza en el muro de contención del vial que es zona de servidumbre de Costas. Desde hace años está precintado también el mirador de Masandía, en lo alto de este vial en O Fiunchal, por la erosión del mar y a la espera de que Costas le dé una solución. Cada vez que abre un socavón, el Concello repara de forma provisional el vial mientras seguía a la espera de una respuesta de Costas para una solución definitiva al problema estructural de los muros de contención y del mirador, que ahora podría encarrilarse en esta reunión.