El temporal deja a un percebeiro herido y desborda el río Bouzós

El temporal se cebó ayer en Cangas en donde dejó un reguero de incidencias que ya comenzaron por la mañana con el fuerte oleaje y un percebeiro herido y que se concentraron por la tarde, con una tromba de agua que provocó una crecida del río Bouzós, que anegó un garaje en la zona rúa Atranco e inundó un transformador eléctrico que provocó cortes de suministro y dejó a personas encerradas en ascensores en edificios y en el centro de salud.

Inundación en el entorno de la avenida de Lugo. | Gonzalo Núñez

Los percebeiros de Cangas ya sabían que ayer, en el segundo día de la campaña de Navidad, iban a tener que enfrentarse a olas de entre cinco y seis metros para poder coger el cupo de 5 kilos de percebe por persona. Bajaron a los acantilados de la Costa da Vela, como la jornada anterior, poco antes del amanecer con la marea baja, aunque en esta ocasión extendieron la zona de trabajo hasta cerca de los faros en Cabo Home y fue en unas rompientes próximas al faro blanco en donde ocurrió el susto. Cuando ya estaban a punto de concluir la jornada, sobre las 10:00 horas, una ola de gran tamaño envolvió a un grupo de tres percebeiros y los arrastró contra las rocas. Uno de ellos sufrió heridas en la pierna derecha, con tres brechas, por las que tuvo que recibir seis puntos de sutura en el centro de salud: «Todo quedó en un susto», aseguraba el percebeiro de regreso a casa: «Las rocas son como cuchillas. Hay días que es mejor no ir al mar.» En la agrupación había preocupación por la gravedad de las heridas del compañero que, sin embargo, confía en poder seguir la campaña de Navidad.

Percebeiro trabajando el miércoles en la Costa da Vela. | / Santos Álvarez

El Grupo de Emergencias de Cangas no paró de atender incidencias desde las 17:00 horas, la primera por un poste telefónico tendido en la bajada de Menduiña y la última, al cierre de esta edición, por un desprendimiento de tierra en el Camino Real cerca de la capilla de San Blas, en Darbo.

Otra de las carreteras anegadas en Cangas. / Gonzalo Núñez

A media tarde con la tromba de agua se inundó la avenida de Lugo y también la esquina de Eugenio Sequeiros con la calle Real, en donde rebosaron fecales. Desbroces río arriba del Bouzós provocaron un tapón en la rejilla de la desembocadura y que inundara bajos y afectara a un garaje en la rúa Atranco, en donde un coche quedó con el agua casi cubriendo las ruedas. Precisamente estos días atrás, una empresa estuvo limpiando el rio y se drenó, por eso que achacan a estos desbroces y que el agua arrastrara ramas que se hubiera desbordado. Hasta el lugar se desplazaron la alcaldesa, Araceli Gestido, y la edil de Seguridade, Pilar Nogueira. Emergencias recibió avisos de personas atrapadas en ascensores ya que se inundó un transformador y hubo cortes de luz. Las pistas del pabellón de San Roque volvieron a llenarse de agua.