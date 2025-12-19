Rutas por las dunas

En la última actividad de este año de la campaña 12 meses, 12 saberes, Verdegaia celebrauna ruta por la costa de Cangas para conocer más las dunas y porque es tan importante preservarlas Será el domingo de 11:00 a 13:30 y se recorrerán las arenales de Nerga, Viñó y Barra, donde destacan hábitats como las dunas grises, las dunas blancas, la costa rochosa y los arenales