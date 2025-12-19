Rego pedirá en el Congreso la cesión de los terrenos de la Sareb en Moaña para vivienda protegida

El gobierno del BNG de Moaña pasa a la acción para intentar resolver el problema de la falta de vivienda pública en el municipio y presentará en Madrid, a través de su diputado en el Congreso, Néstor Rego, una iniciativa para que la Sareb, que se hizo cargo de todos los activos bancarios de la crisis del ladrillo, ceda de forma gratuita al Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS) de la Xunta los solares en el municipio para desarrollar vivienda protegida. Entre estos y es en donde el BNG pone el foco, están los terrenos de As Raíñas, detrás del colegio de Reibón, en el ámbito A Xunqueira A-2, cuya promotora quebró entonces y que permitiría la construcción de 289 viviendas. Desde que se hizo cargo la Sareb, la zona sigue a monte.

Ante esta finca se reunió en la mañana de este viernes Rego con la alcaldesa de Moaña, Leticia Santos (BNG) y ediles de gobierno junto al diputado eutonómico, Paulo Ríos, para presentar la iniciativa y criticar al mismo tiempo la falta de actuación de la Sareb ya que, tal y como indicó el diputado en Madrid, es sorprendente que en el momento actual de falta de acceso a la vivienda, sobre todo para gente joven, la Sareb tenga inmovilizados 3.000 solares en Galicia, como éste de Moaña, y que por lo menos "a mitade deles, entre 1.200 e 1.300 estean en condicións de ser habitados de forma inmediata". Recordó que el BNG lleva mucho tiempo reclamando que la Sareb transfiera esos inmuebles a las administraciones competentes, especialmentea la Xunta que tiene la competencia en vivienda, como a aquellos Concellos con capacidad de gestionarlos. Y que por eso llevarán esta iniciativa al Congreso para que en Moaña se desarrollen estos terrenos ya sea directamente por la Sareb, la Sepes (empresa pública de vivienda dependiente del ministerio) o a través de un convenio con el IGVS de la Xunta. Considera que es una "irresponsabilidade política" que habiendo terrenos para poder ser construidos, como el de As Raíñas, con capcidad para desarrollar hasta 289 viviendas, no se haga.

Por su parte, la alcaldesa de Moaña aseguró que en el Concello están muy preocupados por la falta de vivienda en la villa, que empuja a gente joven y a familias sin casa en propiedad a tener que irse a municipios limítrofes para buscar una salida habitacional. Por eso que entiende que el terreno de A Raiñas que tienen un `plan especial y cuenta con la tramitación necesaria, podría ser desarrollado por la Sareb y que en este sentido ya habían presentado una iniciativa en el pleno del Concello para instar a esta sociedad de gestión a desarrollar estos terrenos y conjuntamente con la Xunta, a través de la Consellería e Vivenda, a construir la tan necesaria vivienda pública.

Leticia Santos es muy crítica con la Consellería de Vivenda por las constantes negativas a construir vivienda protegida en el municipio. Recuerda que el Concello le ofreció en su día participar en la financiación de 10 viviendas de alquiler social que se van a construir en la parte superior del futuro auditorio en Sisalde y se negaron a hacerlo, como también a construir en dos parcelas que se les ofreció desde el Concello libre de cargas y gratuitas para construir vivienda pública, pero volvieron a decir que no. "Desde Moaña decimos que o municipio necesita vivenda pública e necesita resposstas e é o Gobierno do Estado e o da Xunta os únicos responsables de dar respostaá veciñanza"