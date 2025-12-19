«O Hío vive en o Nadal»

La Asociación de Vecinos A Fontenova de la mencionada parroquia de Cangas realizará hoy, a las 18.30, el encendido del árbol de Navidad y del Belén tradicional, confeccionado con troncos de madera. La fiesta termina con una chocolatada.

Néstor Rego desembarca en Cangas

Desembarca hoy en Cangas Néstor Rego, diputado del Bloque en el Congreso de Diputados y secretario xeral de Unión do Pobo Galego (UPG), que tanta ascendencia tiene en el Bloque. La fecha estaba apuntada en el calendario de los concejales del BNG de Cangas desde hace muchos días, pero no así la hora y el lugar. Parece que llega a Cangas dispuesto a recoger demandas para trasladarlas a Madrid. Puede que llegara tarde en el caso de Ojea, aunque también es cierto que estaba más de la mano de los diputados socialistas, que ningún colaboró para meter prisa. Bueno, en Ojea se sigue pidiendo la desafectación, que está en manos del Ministerio de Transformación Ecológica. Así que, tal vez, llegue a tiempo en esto. Sigo pensando que una comarca, con tres alcaldes del BNG, debía de ser mejor tratada por la organización del partido. En el conflicto de la basura el PP comarcal batalló solo, sin apoyos, sin gestos de ánimo posteriores. Pero lo mismo que decimos del BNG lo decimos también del PSOE, que debía hacer valer que manda en Madrid para echar un cable en asuntos de competencias de Costas del Estado. A ver lo que viene ahora.