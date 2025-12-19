Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Una nutria de paseo por la playa de Lagos

La nutria, caminando por el arenal buenense en la tarde de ayer.

Bernardo Menduiña

César Collarte

Bueu

Son ya desde hace tiempo unos habitantes más de las costas de O Morrazo, dejándose ver con mayor o menor frecuencia en pantalanes y puertos. Ayer, en cambio, esta nutria decidió cambiar sus hábitos y ampliar horizontes para darse un paseo tranquilamente por la playa de Lagos, en Bueu. Sucedió alrededor de las 15.30 horas, poco después de la pleamar y en plena marejada. Sin la gracilidad de sus movimientos en el agua, el animal quiso demostrar que aunque la jornada no era la ideal para los bañistas, sí lo era para ella, disfrutando de la soledad en el arenal buenense.

