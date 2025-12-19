En marcha las aceras en el entorno del colegio de A Guía

El Concello de Moaña inició la obra de nuevas aceras en la bajada de A Guía, en meira, que había solicitado la Asociación Novameira. Tal y como señala la concejala de Mobilidade, Dolores Chapela, se trata de un tramo de unos 50 metros de largo de nueva acera con bordillo, con un ancho de metro y medio, y que llega hasta el colegio, en donde el Concello también procede al bacheo de la entrada principal. La obra sigue con un paso cebreado desde el colegio hasta la capilla