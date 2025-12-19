Ledicia Costas y Luismi Pérez firman en Bueu

La sala multiusos del Centro Social do Mar de Bueu acoge esta tarde ( 17.00 horas), una firma de libros a cargo de Ledicia Costas y Luismi Pérez, coautores de Bruxas&Dragóns. El acto está organizado por la Librería Miranda, que también organiza mañana otra firma de libros de O Bicheiro a cargo de Luis Davila (local de la librería, a las 11.30).