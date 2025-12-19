Jesús Cortés presenta en «Xoghar a Cangas», su juego sobre la invasión turca

Los próximos días 20 y 21 de diciembre se celebra en la Casa de A Bola, en Cangas, la segunda edición de «A Xoghar a Cangas». Se trata de un evento de juegos de mesa y miniaturas organizado por la Asociación Tempus Ludit. Durante el mismo, Jesús Cortés presentará !1627, la invasión pirata de la villa», un juego de estrategia con más de cien miniaturas ambientado en el saqueo que sufrió Cangas en 1617 con la invasión de los piratas berberiscos, que se conmemora en Cangas en el mes de octubre con la denominada Festa da Vila. Los asistentes a la Casa da Bola podrán jugar como piratas o vecinos de Cangas en una escenografía que representa, además del pueblo la excolegiata, el Hospital y la iglesia de Coiro.