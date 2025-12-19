La excolegiata de Cangas acoge hoy un concierto de panxoliñas

En el concierto de panxoliñas que se celebrará dentro de la excolegiata de Cangas, partir de las 20.30 horas de hoy, participan las corales Areas Gordas, Gestus Vocalis, Coral Lesonnac-Coro de Cela, Comor María Soliña y Mornura.

Después de muchos años, regresan las corales a la iglesia de Santiago de Cangas. El nuevo párroco Santiago Pérez es más amigo de la música que el anterior, de ahí la permisividad para semejante espectáclo..