Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
ZBE VigoTrama cursos formaciónCaso ToméEstrés gaviotasAsesinato exCEO BarrerasPrecio percebe
instagramlinkedin

La excolegiata de Cangas acoge hoy un concierto de panxoliñas

Las corales regresan a la iglesia | Un total de cinco formaciones participaran en el encuento

Interior de la excolegiata de Cangas. | |

Interior de la excolegiata de Cangas. | |

Juan Calvo

Cangas

En el concierto de panxoliñas que se celebrará dentro de la excolegiata de Cangas, partir de las 20.30 horas de hoy, participan las corales Areas Gordas, Gestus Vocalis, Coral Lesonnac-Coro de Cela, Comor María Soliña y Mornura.

Después de muchos años, regresan las corales a la iglesia de Santiago de Cangas. El nuevo párroco Santiago Pérez es más amigo de la música que el anterior, de ahí la permisividad para semejante espectáclo..

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents