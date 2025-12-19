Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
ZBE VigoTrama cursos formaciónCaso ToméEstrés gaviotasAsesinato exCEO BarrerasPrecio percebe
instagramlinkedin

Estaleiros do Mar

El rehabilitado astillero de Casqueiro en Moaña acoge desde mañana sábado, a las 18:00 horas,y hasta el 10 de enero la exposicion «Estaleiros na memoria» con maquetas de barcos de la Asociación Devanceiros do Mar.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents