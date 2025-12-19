Los datos del concello apuntan que Bueu ya supera los 12.000 habitantes

Bueu ha vuelto a superar la barrera de los 12.000 habitantes, invirtiendo una tendencia de pérdida de población que se había venido repitiendo en el último lustro y que fue criticada el pasado fin de semana por el Partido Popular. Al menos esa es la afirmación que realiza el gobierno local a tenor de los datos solicitados a su departamento de estadística, desde donde se manejan esas cifras a fecha 30 de noviembre. Ahora el concello aguarda que esos registros sean confirmados oficialmente por el Instituto Nacional de Estadística en el padrón oficial que sacará a principios de año.

«Estas informaciones nos permiten anticipar que el INE situará el próximo padrón de Bueu por encima de los 12.000 habitantes», señala el regidor buenense, Félix Juncal, días después de que el propio INE publicase los datos definitivos del censo de 2025, situando en 11.836 los habitantes de la villa. El proceso para llegar a esta cifra se inicia a principios de año, cuando el departamento estatal remite un primer cálculo (inicialmente eran 11.835). Luego se abre un periodo de alegaciones hasta el mes de septiembre, que fue aprovechado por el concello buenense para enviar sus propios números (11.850 habitantes). Finalmente, se estudian las aportaciones municipales y se ofrece la cifra definitiva (11.836), que es la que se dio la semana pasada. Aunque el censo es el de 2025 obviamente los datos recogidos son los del año anterior, los de 2024.

«Viendo lo que pasó en años anteriores la información provisional que manejamos nos hace ser optimistas de que seguro que se va a producir un cambio de tendencia», asegura el regidor buenense. Lo cierto es que las diferencias entre los números del concello y del INE no suelen ser excesivamente grandes y los cambios en el padrón tras las alegaciones tampoco. Si en el último censo la cifra provisional de habitantes fue de 11.835 y la definitiva de 11.836, el año anterior (censo de 2024 con datos de 2023) la propuesta inicial era de 11.835 y se pasó a los 11.837 de la definitiva. En cuanto a las razones del incremento, Juncal asume que «no se deben a un aumento importante en los nacimientos, que son similares a los de años anteriores, sino en la llegada de población de fuera. Aquí se incluye tanto a los inmigrantes africanos llegados a través de una ONG como a población de otras partes del Estado o a jubilados que eligen Bueu para pasar esta etapa de su vida.

En respuesta a las acusaciones del PP Juncal asegura que el gobierno local «está atento a este retroceso en el número de habitantes» pero niega que se deba a sus políticas. «Cada año hay una brecha más importante entre nacidos y fallecidos, algo que tiene que ver con una edad media de la población mayor, además de que recibimos menos inmigración que otros concellos», señala. Y apunta como datos que «la cifra del paro en Bueu es la más baja de toda la comarca y la mayor parte de nuestros tributos se sitúan por debajo de la media de la comarca», aspectos que, por tanto, no inciden en una huida de la población.