Conciertos de Nadal

La gran carpa del paseo marítimo de Moaña, acogerá la fiesta de Fin de Año, a partir de la 01.00 horas , con la actuación del Dj Luísni Bermúdez. La Casalfest de la Noche de Reyes estará amenizada por Somoza Trío y el Dj Alex G. Es a beneficio del CD Moaña.