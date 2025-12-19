Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
ZBE VigoTrama cursos formaciónCaso ToméEstrés gaviotasAsesinato exCEO BarrerasPrecio percebe
instagramlinkedin

Conciertos de Nadal

La gran carpa del paseo marítimo de Moaña, acogerá la fiesta de Fin de Año, a partir de la 01.00 horas , con la actuación del Dj Luísni Bermúdez. La Casalfest de la Noche de Reyes estará amenizada por Somoza Trío y el Dj Alex G. Es a beneficio del CD Moaña.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents