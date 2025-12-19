El Concello descarta a Limonta para la obra del Alondras por carencias técnicas

Nuevo retraso para el cambio de césped artificial del campo do Morrazo, donde juega el Alondras. La mesa de contratación decidió que la empresa Limonta Sport Ibérica, que había quedado en primera posición en el concurso, no cumple con determinados criterios de solvencia técnica exigidos en los apartados F2 y F4 de pliego de bases que rige la licitación. La vocal de la mesa de contratación y arquitecta municipal, María Isabel Medraño, elaboró un informe que concluye la mencionada empresa presenta una ficha técnica con escasos datos técnicos con referencia a lo solicitado, ensayos e informes de una hierba que no concuerda con los pocos datos facilitados en la ficha, no aporta memoria justificativa ni descriptiva y/o aclaratoria de lo expuesto, así como que carece de gran parte de los certificados solicitados y los ensayos de homologación y cumplimiento del producto fueron realizados en una fecha posterior a la solicitud de la justificación de solvencia técnica, , lo que indica aquí el nombre del producto ensayado no se corresponde con la ficha técnica aportada. Al quedar excluido, la empresa clasificada en segundo lugar en el proceso de adjudicación, Mondo Ibérica S.A.U. pasa a ser requerida para que presente la documentación requerida.

Según la concejala de Facenda del Concello de Cangas, Xiana Abal (BNG), estaba previsto que entre ayer y hoy la mencionada empresa presentara la documentación, con el propósito de adjudicar definitivamente la obra, que lleva ya un considerable retraso, porque tenía que haberse iniciado en verano. Su retraso provocó protestas de los jugadores del Alondras, debido al mal estado del césped actual, de hecho utilizan el campo del Moaña para jugar.

También hay novedades en las obras del pabellón de O Gatañal, que comenzarán el lunes. Está previsto que la empresa adjudicataria trabaje durante tres días la próxima semana y otros tantos los siguientes. Asimismo se anunció que los trabajos comenzarán por el derribo de los vestuarios y baños del pabellón de O Gatañal. En los trabajos se incluyen la reparación de fachadas, aislamiento, instalaciones de calefacción, ventilación y aire acondicionado, así como trabajos de instalaciones de ingeniería mecánica. La empresa tiene un plazo de 10 meses para terminar la obra y un año de garantía para las mismas.