Complicado rescate de un hombre que se cayó en el monte de Domaio, cerca de la Poza da Moura

De nuevo otra complicada evacuación de una persona herida en el monte de Moaña. Fue en la tarde de este viernes cuando un hombre, vecino de Cangas de unos 61 años, que paseaba en el entorno de la poza da Moura, en la parroquia de Domaio, resbaló y se cayó. El hombre, que iba solo, se lesionó una pierna, con posible fractura, e incluso llegó a perder algo la consciencia, según el testimonio de las primeras personas que le auxiliaron.

La central de emergencias del 112 recibió la alerta de Urxencias Sanitarias del 061 que desplazó una ambulancia y ante la dificultad de la evacuación, ya que la persona se encontraba más adentrada en el monte, se pidió la colaboración de la Policía Local, Guardia Civil y Bomberos do Morrazo que ayudaron al traslado en camilla hasta el vehículo sanitario.

Este pasado lunes día 8 también se registró una complicada evacuación de un motorista herido en el monte de Moaña.