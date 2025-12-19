Bouza-Quintela reclama que la zona azul permita aparcar una hora

El gobierno del BNG de Moaña concluirá el año con la celebración de los seis consellos vecinales para recoger las prioridades de inversión por parte de los colectivos de las parroquias y barrios. Ya se celebraron los de Tirán, el pasado lunes; A Praia y Moaña-Carmen el miércoles y ayer estaba previsto el de San Martiño. En el del Carmen, la Asociación de vecinos de A Bouza-Quintela planteó que se siga avanzando en el arreglo del muro da Bouza, que está agrietado, encintado de las escaleras y enterrar el cableado del camino de A Canexa, dado el peligro que suponen los postes tumbados con cables a la altura de la mano y colocar una capa antideslizante en el interior del centro cultural Daniel Castelao. Fuera del ámbito de la asociación, pide que las nuevas plazas de aparcamiento de la zona azul permitan aparcar una hora, en lugar del tiempo máximo actual de media hora y que se siga avanzando en reuniones sobre la nueva ordenanza de terrazas o que se haga cumplir la existente, además de una auditoría externa de la piscina-gimnasio y arreglo integral de las instalaciones.

Respecto a la nueva ordenanza de terrazas, la concejala de Mobilidade, Dolores Chapela, señala que efectivamente está parada desde la última reunión con colectivos, en octubre, en la que se había llegado a bastante consenso con los vecinos en cuanto a horarios, indica al edil, que espera poder retomar los contactos para sacarla adelante, en enero. Dolores Chapela reconoce que el conflicto de la nueva tasa de la basura también paralizó esta ordenanza de terrazas. Uno de los acuerdos, a propuesta de la hostelería, fue acortar el período estival para cerrar algo más tarde, a las 02:30 horas, las noches de viernes, sábados y vísperas de festivo. El resto de la semana el cierre sería a medianoche. Fuera del período estival sería a las 23:00 y a las 02:00. La propuesta del Concello era aplicar la normativa del 1 de mayo al 30 de septiembre y al final se quedó en que fuera del 22 de junio al 15 de septiembre. Otra propuesta por parte de participantes con discapacidad visual es que las terrazas se ubiquen separadas de las fachadas, ya que las utilizan como guías.

Respecto al consello, en el que participaron además de A Bouza-Quintela, la asociación de vecinos de Berducedo, Paradela, Banda de Música, asociaciones Olladas, Devanceiros, pro-auditorio y de hostelería, el edil de Obras, Daniel Costas señala que hubo muchas prioridades. Respecto a la piscina, se trasladó las diferentes mejoras y los arreglos que va a acometer la empresa ahora que se eliminaron las humedades que había.

Señala que la Plataforma Pro-auditorio trasladó la necesidad urgente de buscar financiación para esta obra y que en 2026 tiene que aparecer partida en los presupuestos. La alcaldesa, Leticia Santos, confirmó todo el proceso y que efectivamente habrá partida en los presupuestos de 2026. Desde Berducedo pidieron el arreglo del camino de Moledo, seguir ampliando puntos de luz y hacer una limitación de tonelaje en la curva de Escobar. Paradela pidió la ampliación de bajada a Marrúa, que ya está lanzada desde el Concello, y seguir trabajando en el plan de asfaltados que se licitará en enero. Los hosteleros, tal y como señala el concejal Daniel Costas, siguen priorizando el convenio que está en marcha con el Concello y seguir trabajando en las fiestas gastronómicas, como también la banda de música pidió seguir con el convenio y buscar un nuevo local. Desde Olladas y Devanceiros se pidió señalizar mejor las entradas al alto de la plaza de abastos como espacio expositivo y Devanceiros también pidió el espacio de la Casa do Mar que la alcaldesa ya confirmó que se había solicitado su uso cuando desaparezca el centro de salud para destinarlo como zona expositiva vinculada al mar.