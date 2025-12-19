El BNG culpa a Sogama de la tasa, acusa al PP de crispar y a AV, de hacer política «popular»

La nueva ordenanza fiscal que regulará tasa de la basura, que el PP de Morrazo utiliza para confrontar con el BNG y retirar al PSOE del debate, ya no solo a nivel local, sino a nivel gallego, sigue dando que hablar. Si ayer lo hizo la Diputación de Pontevedra y el PP, el primero diciendo que solo se habían canalizado 5 alegaciones a través del ORAL y el segundo para descalificar la gestión del BNG a nivel de los concellos que conforman la Mancomunidade: Cangas, Moaña y Bueu, ahora es el BNG quien toma la palabra. Lo hace con argumentos de política, anuncia que la Mancomunidade iniciará los trámites para la licitación del concurso de la basura y prevé que pueda estar funcionando a finales de 2026. Fortalece las decisiones adoptadas hasta el momento con la ordenanza fiscal y acusa al PP de la comarca de crispar, siguiendo el manual del PP gallego y el madrileño. Cree el BNG comarcal que alargar los plazos y trasladar la asamblea al 6 de febrero fue la decisión más acertada. «Es preferible atrasar la aplicación de la tasa durante el año 2026 antes de cerrar un proceso con prisas, que pueda dejar propuestas sin estudiar o que puedan dejar explicaciones sin dar. Ante el retraso en el envío de algunas alegaciones por parte de la Diputación de Pontevedra es preferible estudiar su contenido con detenimiento, así como respetar el trabajo del personal de la Mancomunidade que tiene ese cometido, para que pueda ser realizado de forma satisfactoria», dice.

Santos Álvarez |

Considera el BNG Comarcal que fue muy productivo el diálogo abierto por la Mancomunidade con las asociaciones vecinales y colectivos económicos, ya que muchas propuestas fueron ya incorporadas. «desde el BNG entendemos que desde la participación y el consenso es posible construir servicios públicos más justos y eficaces.».

Anuncia el BNG que una vez rematado el proceso de escucha y análisis de las alegaciones se aprobará la nueva ordenanza y se iniciará la licitación del nuevo servicio de residuos, con el objetivo de ponerlo en marcha a finales de 2026, «un servicio mejor, a la vanguardia del tratamiento de residuos y adaptado a las necesidades reales de Morrazo».

El BNG responde que su objetivo es claro: mejorar el servicio de recogida y gestión de residuos en las mejores condiciones posibles y con las menores molestias para los vecinos. Apuesta por un servicio más eficiente que cuide el medio ambiente, que reduzca la cantidad de basura y que permita avanzar hacia un modelo sostenible que aparte a la comarca progresivamente de la dependencia de Sogama. «Es una lástima que haya quien defienda esto mismo en la oposición , pero que acabe formando parte de la estrategia del PP». Aunque no lo nombra, el BNG está hablando del partido Alternativa dos Veciños, que en Cangas tiene una sola concejal.

El BNG subraya que el modelo de Sogama está caducado, que es un sistema basado en la incineración, caro, antiecológico y sancionado por la UE. «Las subidas continuas de las tarifas lastran las economías municipales y pretenden que sean los vecinos quienes paguen las consecuencias de un sistema impulsado por la Xunta. «Por eso el PP en la comarca optó seguir el manual de estilo del PP gallego y madrileño de la crispación para que nada avance», dice.

Nuevo paso para que la planta de Castiñeiras pueda comercializar compost

La presidenta de la Mancomunidade de Municipios de Morrazo anunció ayer que se concedió autorización condicional como planta de c compostaje de categoría 3 al establecimiento denominado planta de compostaje del complejo medioambiental de Morrazo, sito en el polígono industrial de Castiñeiras. También se inscribió a la misma en el registro general de establecimientos planta y explotadores de subproductos animales y productos derivados no destinados al consumo humano. Únicamente se concederá la autorización plena si, en una nueva inspección sobre el terreno dentro de tres meses se comprueba que el establecimiento cumple con los demás requisitos. Ahí se verá el estado de las instalaciones y operatividad, pestando especial atención al diseño de la planta y sus condiciones de higiene, así como a manipular y almacenar el compost mediante procedimientos que excluyan su recontaminación.