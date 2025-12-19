Una barandilla mejora la accesibilidad de la rúa Xaldeiro que une Cabanillas y Arenal

La concejala de Benestar Social de Moaña, María Sanluis, confirma que atendiendo a la petición de los vecinos, el Concello ya procedió a la colocación de una barandilla en la rúa Xaldeiro, que une las principales calles del casco urbano como son Ramón Cabanillas y Concepción Arenal. La colocación forma parte del compromiso del Concello por una mejor accesibilidad, señala la edil, para lograr un municipio más inclusivo y sin barreras. Su departamento cuenta con 10.000 euros para estas actuaciones de mejora de la accesibilidad en diferentes puntos del Concello. Sanluis anuncia que próximamenbte tambi´`en se colocará otra estructura similar en la zona de Lago de Abelendo.

Foliada en el club de jubilados de Meira. / Fdv

Por otra parte, la edil recuerda que ayer comenzaron las Foliadas en los clubes de jubilados, que se organizan desde su departamento, en las cuales se invita a bailar a todos. Ayer comenzaron en el club de Santa Eulalia de Meira y hoy se celebran en el de San Pedro de Domaio, quedando para el día 26 de diciembre en el club del Carmen. Todas se celebranm a las 19:00 y está el profesor Manolo Cobas que imparte las actividades de Avellentamento activo que se organiza desde la Concejalía de Benestar Social.