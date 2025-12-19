Una barandilla mejora la accesibilidad de la rúa Xaldeiro que une Cabanillas y Arenal

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

REDACCIÓN

Moaña

La concejala de Benestar Social de Moaña, María Sanluis, confirma que atendiendo a la petición de los vecinos, el Concello ya procedió a la colocación de una barandilla en la rúa Xaldeiro, que une las principales calles del casco urbano como son Ramón Cabanillas y Concepción Arenal. La colocación forma parte del compromiso del Concello por una mejor accesibilidad, señala la edil, para lograr un municipio más inclusivo y sin barreras. Su departamento cuenta con 10.000 euros para estas actuaciones de mejora de la accesibilidad en diferentes puntos del Concello. Sanluis anuncia que próximamenbte tambi´`en se colocará otra estructura similar en la zona de Lago de Abelendo.

Por otra parte, la edil recuerda que ayer comenzaron las Foliadas en los clubes de jubilados, que se organizan desde su departamento, en las cuales se invita a bailar a todos. Ayer comenzaron en el club de Santa Eulalia de Meira y hoy se celebran en el de San Pedro de Domaio, quedando para el día 26 de diciembre en el club del Carmen. Todas se celebranm a las 19:00 y está el profesor Manolo Cobas que imparte las actividades de Avellentamento activo que se organiza desde la Concejalía de Benestar Social.

