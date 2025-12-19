Aparecen símbolos de ritual satánico en Verín y el campo de O Morrazo
Botes y latas de comida colocados de forma extraña | El gobierno tilda los hechos de gamberrada
Aparecen nuevos símbolos que se relacionan con un ritual satánico e el campo de O Morrazo, donde juega el Alondras, y en las pistas de atletismo de Verín. El gobierno local conoció el asunto la semana pasada tras comunicar la situación una funcionaria. Cuando procedía a retirar las latas y botes de comida que había en el Estadio Municipal de Atletismo, fue alertada por un usuario de que se trataba de un símbolo de un ritual satánico. Comunicó la situación al gobierno municipal y a los pocos días ya habían desaparecido, lo mismo ocurrió con los que aparecieron en el campo de O Morrazo. Hay quien relaciona estos hechos con el círculo que apareció delante de la iglesia de Darbo. El gobierno local saca importancia a estas apariciones y las califica solo gamberradas, nada más.
