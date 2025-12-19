Alumnos del CEIP de A Pedra presentan el «Atacordóns»

El alumnado de 4 años del CEIP A Pedra trasladó ayer su actividad a la sala Amalia Domínguez Búa para presentar el «Atacordóns», un producto ideado y realizado en clase y que ayer sacaron a la luz al público para venderlo a todas aquellas personas que quisieron acercarse por el lugar.

Los escolares participaron en todo el proceso de diseño, elaboración en cadena –con la colaboración de alumnado de Soldadura del IES Johan Carballeira–, prueba del prototipo y venta de una invención hecha con material reciclado.