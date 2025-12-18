Seguir «falando de saúde» en Cangas

Cáncer, fibromialgia, alzhéimer, miocardiopatía, problemas mentales o enfermedades raras son algunas de las dolencias que se abordarán en la 3ª edición de las jornadas «Falando de saúde» que se celebrarán en los próximos seis meses en el salón de plenos de Cangas, con la participación de 19 asociaciones de afectados que trabajan conjuntamente para «dar voz e escaparate» a sus problemas. El ciclo lo abrirá el 15 de enero la presidenta de la asociación Xoga de diversidad funcional, Mª Jesús Monterde García, y lo cerrará el 4 de junio Nabor Pereira Losada, podólogo especialista en pie diabético, organizada por Anedia.

Las conferencias, charlas o jornadas de debate se sucederán semanalmente. El 22 de enero será el turno de Afamo (Asociación de Familiares de Enfermos con Alzhéimer do Morrazo) y la neuropsicóloga Rocío Romero Rouco, que abordará las «demencias, tratamentos e coidados da persoa coidadora». El 28 de enero, el doctor Samuel García Pérez hablará de «doenzas reumáticas, moito máis que dor articular». La psicooncóloga de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) Mª del Mar Blanco Casais tratará el 3 de febrero la «comunicación no proceso de enfermidade oncolóxica». Susana Portela, Manuel Pena y Alberto Bermúdez hablarán de «O meu DAI máis eu» el 12 de febrero. auspiciado por la Asociación Española de Miocardiopatía Hipertrófica (AEMCH), y Rosi Neira, directora del centro de logopedia «Marín Agarimo» intervendrá el 26 de febrero sobre «logopedia e atención temprana», organizado por la asociación de familias con enfermedades raras NES.

En marzo habrá cuatro charlas, que abrirá CapacitadH2Os el día 3. El 11 tomará el relevo la Asociación Síndrome de Noonan, «tan común como descoñecido», por su presidenta, Vasya Ivanova; vicepresidenta, Marta Novo; y tesorera, Vanesa Costa. La presidenta de Alcer Pontevedra. Nuria Cruz, y la trabajadora social Sara Martínez intervendrán el 17 para hablar sobre «riles ó 100%: o que todos deberiamos saber», y el 25 la trabajadora social de Adicam Virginia Ramos Pulgar abordará «a soedade non desexada; o desafío invisible dunha sociedade conectada».

El abril, el día 9 A Voz da Sanidade celebrará una mesa redonda de «autismo de familia: necesidades, apoios e realidades». Laura Seguín Nieto y Miguel González Lorenzo intervendrán con «Neurodiverxentes» en la jornada del 14 de abril, a cargo de Aspamsim. Coliño Bailongo abordará la «menopausia: entendela como oportunidade de saúde e autocoidado» el 21 de abril, con la ginecóloga de Povisa Diana López Freire y la matrona Inés Curro Fernández. El mes se cerrará con la charla sobre «inclusión e accesibilidade en sanidade» por Víctor Regueira Castro, del Consejo Español Defensa Discapacidad y Dependencia (CEDDD).

En mayo se abordará el «fútbol a pé», por el experto José Antonio Fornos (día 5); «os coidados na fibromialxia», por la enfermera Raquel Broullón, organizada por Afimo (día 12) ; «Conducta suicida: E eu como podo axudar a alguén en risco?», por la psicóloga sanitaria en DOA Estrela Gómez (día 21) y «Deporte inclusivo», por Avelino Basanta, de la Organización Galega de Diversidade Funcional (Orgadif), el 28 de mayo.