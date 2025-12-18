Radiografía a playas de Bueu: Agrelo crece y Beluso y Pescadoira encogen

CoastSnap es un proyecto internacional de ciencia ciudadana, que permite que cualquier persona tome fotografías de puntos concretos de la costa y las envíe a través de un código QR para que los científicos puedan monitorizar de modo continuo la evolución de la línea litoral y los posibles efectos del cambio climático. Esta iniciativa llegó a Bueu en el año 2019 con una base orientada hacia la playa de Agrelo y en 2024 se colocaron otras tres a raíz de una propuesta de Anduxía: dos en el antiguo muelle de Attilio, cada una orientada hacia un costado de la playa de Pescadoira, y otra en la Praia de Beluso. Hasta ahora los datos recogidos apuntan que Agrelo ha experimentado un crecimiento 43 centímetros al año, mientras que Pescadoira y Beluso encogen: 90 centímetros en el caso del arenal urbano y 35 centímetros en Beluso.

Las imágenes que envía la ciudadanía se hacen a través de teléfonos móviles, que se deben colocar en la orientación indicada en la base para tomar como referencia siempre la misma zona y poder extraer conclusiones. A lo largo de este tiempo desde Agrelo se enviaron más de 360 fotos, 100 de Pescadoira y más de 90 de Beluso. Estas instantáneas llegan al Instituto de Investigacións Mariñas (IIM) de Vigo, que depende del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), y a la Universidade de Vigo. La investigadora al frente de este proyecto es Rita González Villanueva, que es natural de Bueu y que conoce perfectamente su costa y problemática.

El mapeado de la línea de costa incluye un ancho inicial [se corresponde con el inicio de la investigación], un ancho final [que es el que se registra cuando se hace balance] y entre medias un ancho mínimo y máximo en función de las mareas. "As anchuras da praias calcúlanse pola distancia desde a liña de costa, corrixida polos efectos das mareas, ata puntos de referencia fixos cara a terra ao longo da praia", explican. Esos anchos son valores promedio a lo largo de la costa en el ámbito objeto de estudio.

El papel de los dos ríos que desembocan en Agrelo

En el crecimiento registrado en Agrelo es fundamental la función de los dos ríos que desembocan en este arenal. "Forman como uns pequenos deltas e gracias a eles se redistribúe o sedimento de forma que non hai unha perda de praia, como podería ser noutras zonas. Neste caso o aporte dos ríos está mantendo o sistema relativamente estable", apunta Rita González

Gráfico con los cambios en la línea de costa y en el ancho en Pescadoira (Bueu) registrados a través del proyecto CoastSnap. / Rita González

También señala otra circunstancia curiosa en el caso de este arenal. "O normal sería que cando hai temporais estes erosionasen a praia, que levasen a area para as zonas baixas e formasen alí barras. Pero Agrelo é un areal con moita pendente e gran gordo, aquí o mar o que fai é transportar a area ata as partes de arriba. Pérdese ancho de praia, pero queda como máis inclinada e con máis altura", ilustra la investigadora.

La disyuntiva de cómo llevar a cabo el paseo de Agrelo-Portomaior

Desde hace años se discute qué tipo de actuación realizar en el paseo de Agrelo-Portomaior, donde en febrero de 2024 se vino abajo un tramo. La investigadora se muestra muy cauta a este respecto pero advierte de que cualquier estructura rígida va a sufrir la erosión del mar en su base, tal como sucede en Pescadoira. "Creo que máis que construír o que habería que facer é adaptarse ás novas condicións futuras", argumenta Rita González.

El robo de una de las bases CoastSnap en Pescadoira

El caso de Pescadoira es paradigmático de cómo la acción humana altera el litoral y sus consecuencias. Los datos de esta playa son los que quizás están más cogidos con pinzas porque alguien robó una de las bases CoastSnap –la que estaba orientada hacia la antigua Casa do Mar– y muchas de las fotos tomadas en la otra dirección están hechas con la marea alta, llegando hasta el muro del paseo. "Non as podemos empregar porque non nos permiten mapear ese límite entre auga e area", explica Rita González. Esto priva a los investigadores de una fuente de información importante. En todo caso, la tendencia que se observa es que se pierde ancho en el costado entre el muelle de Attilio y la nave de deportes náuticos y se gana en el tramo entre el antiguo muelle y la Casa do Mar.

En Pescadoira también se reclama desde años una segunda fase para su regeneración. Preguntada a este respecto, la investigadora del IIM-CSIC entiende que la mejor opción pasa por construir una estructura sumergida o un pantalán flotante que modifique la dirección de las olas. "Cando tocan na punta do espigón xiran, o que fai que a súa enerxía leve a area desde a zona da cetárea cara o outro lado. Hai que colocar algo intermedio para que rache ese xiro", explica de manera gráfica.

Gráfico con los cambios en la línea de costa y en el ancho en la Praia de Beluso (Bueu) registrados a través del proyecto CoastSnap. / Rita González

Un diagnóstico muy similar para el caso de la Praia de Beluso, donde la construcción del muelle modificó la dinámica litoral. En este caso se observa como la arena se trasvasa desde la punta donde está la base de CoastSnap hasta la curva de entrada al puerto.

Desde el proyecto CoastSnap invitan a la ciudadanía a participar y a enviar más fotografías. Hasta el momento el grado de participación, comparado con el de otras zonas, se puede considerar bajo. "A xente debe saber que a súa participación sirve para ter datos reais e para tomar decisións baseadas neses datos", concluye la investigadora Rita González.