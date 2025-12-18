La Protectora esterilizó 57 gatos y recogió 46 crías de Cangas este año

El Concello de Cangas desarrolla en los últimos meses un «traballo intensivo» de control de la población de gatos ferales y de las colonias felinas, en colaboración con la Protectora de Animais do Morrazo. Entre marzo y diciembre contabilizan la esterilización de 57 animales (23 machos y 34 hembras), así como 46 crías recogidas «para garantir a súa protección e correcta atención», destaca la alcaldesa, Araceli Gestido. A la estadística se suman «catro gatos en mal estado que recibiron asistencia veterinaria inmediata» y otras tareas de cuidado y protección.

«Cada ano reforzaremos estas actuacións ata acadar que non existan gatos abandonados ou sen control nas rúas de Cangas», recalca la regidora. «Do mesmo xeito que se fixo co longo proceso de concienciación sobre a poboación canina —no que, durante anos, se traballou ata conseguir que todos os cans tivesen familia , chip e unha atención adecuada— seguiremos esa mesma liña coa poboación felina», añade. Considera Gestido que «un gato, igual ca un can, debe estar identificado, atendido e non pode quedar sen control. Esta é a única vía para asegurar o benestar animal e unha convivencia ordenada, tal e como se conseguiu nos últimos vinte anos coa mellora do control canino», con el compromiso del Concello.