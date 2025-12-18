Praia-Seara pide retomar el plan de humanizar Ramón Cabanillas

Los Consellos Veciñais de Moaña siguen en marcha con el objetivo de que el gobierno local escuche las demandas del movimiento asociativo y las incluya en las inversiones de los presupuestos municipales de 2026. Ayer tocó el turno a los colectivos del centro urbano. La Asociación de Veciños Praia-Seara pide, entre otras medidas, retomar el proyecto de humanización de la calle Ramón Cabanillas. Había una propuesta de humanización parcial vinculada a unos ascensores para comunicar la Moaña alta con la baja. Desde este colectivo, sin embargo, siempre defendieron un proyecto que abarque toda Ramón Cabanillas.

Reclaman también realizar analíticas de las fuentes de Moaña y un contraanálisis de Fontecán por la contaminación de fecales. Proponen también construir nuevos aseos públicos en zonas como el entorno de la Praza de Abastos y de la Casa do Mar.

Además de seguir con la recuperación del valle de Rialdarca, los vecinos del centro piden señalizar la prohibición de aparcar en la conexión entre Veigadarca y la PO-313 y el desvío de las pluviales que entran por la parte superior de las escaleras de A Miranda. Piden revisar el alcantarillado del Camiño da Fronteira y A Miranda por las recientes averías, reparaciones en aceras y en el paseo de la alameda, elaborar un plan de desbroces en las calles del barrio, eliminar las duchas de las playas e instalar una barandilla en los tramos alto y bajo de las escaleras de A Miranda.