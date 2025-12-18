Una ola envuelve a un grupo de percebeiros en Cangas y deja a uno herido

Los percebeiros de Cangas ya sabían que hoy jueves, en el segundo día de la campaña de Navidad, iban a tener que enfrentarse a olas de entre cinco y seis metros para poder coger el cupo de 5 kilos por persona. Bajaron a los acantilados de la Costa da Vela, como la jornada anterior, poco antes del amanecer con la marea baja aunque en esta ocasión extendieron la zona de trabajo hasta cerca de los faros en Cabo Home y fue en unas rompientes próximas al faro blanco en donde ocurrió el susto. Cuando ya estaban a punto de concluir la jornada, sobre las 10:00 horas, una ola de gran tamaño envolvió a un grupo de tres percebeiros y los arrastró contra las rocas. Uno de ellos sufrió heridas en la pierna derecha, con tres brechas, por las que tuvo que recibir seis puntos de sutura en el centro de salud.

El percebeiro asegura que salió de la zona con la ayuda de sus compañeros y que el golpe contra las rocas es como hacerlo contra cuchillas, que le rompieron el traje de neopreno. Pero ya por la tarde, de regreso a su casa asegura que afortunadamente todo se quedó en un "susto". Reconoce que hay días que es mejor no ir a un mar tan bravo como el de hoy. En la agrupación había preocupación por la gravedad de las heridas del compañero que, sin embargo, confía en poder seguir la campaña de Navidad.

La tromba de agua en el cruce del Galas en Cangas, cerca del auditorio. / Gonzalo Núñez

La tromba de agua a media tarde a caus del temporal provocó inundaciones en la rúa Atranco en Cangas y cortes del suministro eléctrico a las 18:41 horas en parte del casco urbano. Desde Naturgy confirman que ya se envió a una brigada para la localización de la avería. Policía Local y el Grupo Municipal de Emergencias están atendiendo la inundación en Atranco, que entró en bajos.