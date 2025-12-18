La Navidad vive en Sar, Beluso

Este año la Navidad brilla más que nunca en Bueu. Sobre todo por el cariño, dedicación y trabajo altruista que le están poniendo muchos vecinos a nivel particular. Entre los ejemplos más destacados está la decoración impulsada por la familia Otero Martínez en el entorno de A Fonte do Cura, en Ramón Bares, o la del lugar de Sar, en la parroquia de Beluso. Los vecinos de este barrio se decidieron el año pasado a decorar ellos mismos el entorno y el resultado fue tan positivo que esta Navidad no solo repiten, sino que van mucho más allá. Tanto que no es en absoluto exagerado decir que la Navidad podría vivir en este «recuncho» de Bueu. Si algún día Papá Noel y sus elfos se deciden a dejar su residencia en la fría Laponia encontrarían un hogar perfecto al lado de la playa de Tuia.

La relación de adornos y decoración fabricada por los propios vecinos es casi interminable. Un ejemplo perfecto de reciclaje y reutilización de elementos como madera de palés, barriles o metal. Un poblado elfo, un pavo real en madera, un tren, un trineo tirado por renos realizado mediante soldadura, un conjunto de músicos de madera, una representación de oficios tradicionales (como una ferretería, una zapatería, una taberna o una costurera) y, por supuesto, en una ambientación de estas fechas no podían faltar el nacimiento y la casa de Papá Noel. Y para completar todo este despliegue de magia e ilusión, un gran coche elaborado con ruedas y madera y hasta un teleférico aprovechando un tendal de la ropa.

Todo el conjunto luce espectacular, sobre todo de noche. Pero quizás lo más bonito de todo es que este trabajo está realizado íntegramente por los vecinos del lugar de Sar y de una manera u otra colaboraron las más de 20 casas que forman este núcleo de la parroquia de Beluso. «Un vecino prestó una finca, otro que sabe soldar se encargó de fabricar el trineo y los renos... y así todos», explica Rosana, una de las vecinas del lugar de Sar.

Un trabajo que comienza en septiembre

En realidad la Navidad en este lugar casi se podría decir que comienza en septiembre, que es cuando se ponen a trabajar en la decoración. Este año se solicitó la colaboración económica del vecindario para poder afrontar el gasto que supone todo este despliegue navideño, una llamada a la que todo el mundo respondió con su aportación. Así, se pudo comprar el material necesario, como entre otras cosas, tiras de luces led de 100 metros, que durante estos días convierten a Sar en un lugar cargado de magia e ilusión.

«Todo esto empezó casi de broma. Hay una vecina que siempre decoró su casa y alguien dijo eso de ‘bueno, para el año que viene decoramos todo el barrio’. Y así empezamos», cuentan con buen humor algunos de los residentes en este lugar de Beluso. Tanto es así qu laas navidades de este año aún no han empezado oficialmente, pero ya hay quien está pensando en cómo mejorar para la de 2026.

Lo más importante de este tipo de iniciativas es la unión vecinal y el refuerzo de las relaciones sociales alrededor de un objetivo común. Este domingo, a partir de las 17.30 horas, el vecindario de Sar organizará una merecida chocolatada para difrutar en comunión de un trabajo indudablemente bien hecho. Y a ver si Papá Noel o Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente toman nota y se dejan caer por este lugar.