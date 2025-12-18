La Diputación dice que tramitó solo 5 de las 3.600 alegaciones a la basura

Mientras el PP de Morrazo exige a los gobiernos del BNG de Cangas, Moaña y Bueu, no a la Mancomunidade, que retiren de inmediato la actual propuesta de subida de tasa de la basura, la Diputación replica con datos a la presidenta de la entidad supramunicipal, la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, que el martes anunció que se aplazaba al 6 de febrero la aprobación definitiva de la nueva ordenanza de la basura, que estaba prevista para este martes 23. Afirma la Diputación que las alegaciones a la ordenanza fiscal que regulará la tasa solo representa el 0,1% del total de las registradas -5 en total-y se tramitaron en tiempo y forma, siempre con el objetivo de garantizar la seguridad jurídica del procedimiento. Araceli Gestido había manifestado el martes que, en varios casos, la Diputación tardó más de siete días en trasladar a la Mancomunidade escritos presentados en las sedes del ORAL (Organismo de Recaudación de la Administración Local dependiente de la Diputación de Pontevedra), un retraso que compromete la seguridad jurídica del procedimiento y por lo que se habían solicitado las explicaciones pertinentes.

El gobierno provincial instaba ayer a la Mancomunidade a guardar respecto a los empleados públicos, cuya labora considera fundamental y aconseja mantenerlos alejados de la confrontación. La Diputación asegura que tramitó en el plazo máximo de 4 días hábiles cinco alegaciones presentadas en el ORAL a la nueva ordenanza fiscal que regulará la tasa de la basura., que representan solo un 0, 1% de las 3.600 registradas, y que se tramitaron en tiempo y forma, siempre con el objetivo de garantizar la seguridad jurídica del procedimiento. Indica que el organismo provincial también señala que el ORAL cuenta con oficinas físicas en la zona: dos en Cangas y Moaña y una auxiliar en Bueu, que abre sus puertas al público los jueves, en las que la ciudadanía presenta documentación y tramita gestiones. «Nestes espazos non se rexistraron as cinco alegacións que foron presentadas a través da Oficina Virtual Tributaria, un espazo posto a disposición da ciudadanía para pagar os seus impostos locales, tasas e multas, que recibe anualmente máis de 84.000 presentacións electrónicas, despachadas por orde de entrada».

El gobierno provincial añade que a pesar de que a través de la Oficina Virtual Tributaria el volumen de registros acostumbra a ser muy superior a las oficinas físicas del organismo, y que en ciertos períodos del año (finales de los plazos de cobranza, emisiones masivas de embargos, procedimiento de variación catastral) los trámites acostumbran a ser mayores, las cinco alegaciones registradas a través de esta herramienta se tramitaron con celeridad, entre los tres o cuatro días, derivándose a la Mancomunidade de Morrazo en el plazo de alegaciones, por lo que el gobierno provincial insta a la Mancomunidad a mantener el respecto a los empleados públicos provinciales, y mantenerlos ajenos a las dinámicas de confrontación política.

La alcaldesa de Cangas hablaba el martes incluso de boicot y que bastaba que una alegación no llegara a tiempo para poner en riesgo la seguridad jurídica del proceso.

EL PP exige al gobierno que rectifique y lo califica de incapaz y cobarde

Los grupos municipales del PP de la comarca de Morrazo exigen a los gobierno del BNG que rectifiquen de una vez y retiren de inmediato la actual propuesta para la subida de la tasa del servicio de recogida y tratamiento de basura, ya que se demostró que no puede salir adelante por la unánime contestación social y por la falta valentía de los nacionalistas, y que inicien una negociación sosegada basada en el diálogo con todos los grupos políticos y con los agentes sociales y económicos de la comarca para consensuar una nueva. La junta gobierno de la Mancomunidad entiende que las reuniones que mantuvo con las asociaciones vecinales y las sectoriales forman parte de una labor de consenso que dio como fruto un nuevo borrador de ordenanza.El PP califica el aplazamiento de la asamblea para la aprobación definitiva de la ordenanza y el hecho de que esto suponga que no entrará en vigor hasta 2027, de una enorme triunfo de la ciudadanía y un absoluto fracaso «de la política sectaria del BNG, basada en actuar siempre contra los intereses de los vecinos». El PP felicita a los vecinos por su lucha sin descanso y por impedir que la nefasta acción de los tres gobiernos del BNG fuese salvada a base de asaltar los bolsillos de las familias y de los negocios». Insiste en que en el BNG son unos pésimos gestores y no nombra a sus socios de coalición en Cangas y en Bueu, como es el PSOE, ni tampoco a Esquerda Unida, en un esfuerzo de focalizar el ataque contra los nacionalistas. El PP afirma que «ahora sabemos que también son unos cobardes», porque anunciaron una subida que decían que no tenía vuelta atrás, pero que le «temblaron las piernas» ante el clamor social y que sus palabras y sus convicciones se vieron truncadas por su exclusivo cálculo electoral. El PP les acusa de mentir, de ejercer de cínicos y asegura que si persisten en su propuesta de subida «nos van a encontrar de frente y con los vecinos».

Fecimo no ve suficientes rebajas y sí más tiempo para negociar

La presidenta de la Federación de Comerciantes e Industriales de Morrazo (Fecimo), Carmen Pereiro, tras ver las modificaciones realizadas en la ordenanza, afirma que a los locales más pequeños les va a salir más barata la tasa, pero que sigue siendo una «burrada» para un hotel, aunque le baje de unos 4.600 a unos 3.800 euros. En cuanto a la decisión de la Mancomunidade de aplazar la entrada en vigor de la tasa a 2027, afirma que tal vez sea debido a la ingente cantidad de alegaciones presentadas que haya hecho ver a la Mancomunidad que se estaban equivocando. No obstante, afirma que el aplazamiento da un poco más de tiempo para hacer más modificaciones. Por eso se vuelve a preguntar por qué no consultaron antes con los colectivos vecinales y comerciales, «porque, al final, por las razones que sean, no se va a aprobar antes de finalizar el año».

Chapela lo achaca todo a una estrategia electoral

El concejal no adscrito del Concello de Bueu, Daniel Chapela, afirma que el aplazamiento es consecuencia de una táctica electoral del BNG y hace referencia directamente al alcalde de Bueu, Félix Juncal, «una vergüenza democrática y un absurdo de dictadores», afirma el edil, que censuró la noche del 16 de diciembre los anuncios realizados por el gobierno de la Mancomunidade respecto de la asa de la basura. Centra sus críticas en Félix Juncal, del que dice está cansado y es incapaz de gestionar asuntos tan básicos como las losetas de la calle peatonal del Concello. Haba de cinismo de la alcaldesa de Moaña, Leticia Santos, que criticó AV por llevar una pancarta, cuando ella hace lo mismo.