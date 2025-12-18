O Con cumple una semana cerrado al tráfico sin noticias de Costas sobre el hundimiento

El hundimiento de la calle José Costa Alonso en su tramo paralelo a la playa de O Con y el del mirador de O Fiunchal se agrava por momentos, con grandes grietas en la carretera. Por precaución el Concello acordó el 9 de diciembre el corte del paso del tráfico rodado en todo el entorno, con la única excepción de los residentes en la zona para entrar y salir de sus garajes. También se prohibió el estacionamiento en las dos plazas ubicadas al lado del mirador, cuyo acceso lleva vallado desde hace cinco años.

Desde entonces y pese a que el gobierno local reiteró a la Dirección General de la Costa y el Mar –dependiente del Ministerio de Transición Ecológica– la necesidad de una reunión para abordar con urgencia este problema, no hay respuesta de Costas. Este organismo del Gobierno central no contactó con el Concello y tampoco anuncia planes de arreglo ante las preguntas formuladas por FARO.

Hace ya cuatro años que el Concello contrató unas catas para determinar los problemas de toda la estructura, concluyendo que es necesario un proyecto integral que ataje los hundimientos y el riesgo de desplome.