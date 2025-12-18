El Compañía de María de Cangas se querella contra las familias que lo demandaron

La dirección del colegio Compañía de María de Cangas elaboró una circular dirigida a los padres de alumnos ante el anuncio del abogado de cinco familias de una demanda civil contra el centro, a través de la que se reclama una indemnización de 630.00 euros por presuntas conductas humillantes hacia sus hijos, de entre 14 y 16 años. En ella se comunica que el colegio interpuso una demanda nada más conocer la que se había puesto contra el centro. La dirección informa que tras el procedimiento de conciliación obligatorio celebrado en los meses de septiembre y noviembre con la incomparecencia de las personas denunciadas, el viernes 14 de noviembre se presentó una querella criminal por un presunto delito de denuncia falsa, calumnias e injurias graves.

Desde la dirección del colegio se quiere transmitir que su postura es la de no entrar en guerras mediáticas, «que es lo que parecen buscar los que nos difaman públicamente. Somos un centro educativo y nuestra prioridad es la atención a nuestros alumnos y a nuestras familias .Por eso no dejaremos de defender la honorabilidad de todos los que forman parte de nuestra comunidad educativa, ni de proteger la privacidad de las familias». La circular acaba diciendo que seguirá con la política de transparencia y que los padres serán puntualmente informados cuando haya novedades relevantes sobre este caso.

Fue el día 6 de noviembre cuando el abogado de las familias, Jorge Romero Yurrebaso, comunicó que había presentado la demanda civil, que parece que fue contrarrestada con la demanda del colegio Compañía de María de Cangas. Tampoco hay constancia física de la demanda interpuesta por el abogado de la cinco familias, ni si fue aceptada o no a trámite. Jorge Romero asegura que en la misma se relatan graves y continuadas actuaciones desde el año 2021 hasta 202 de personal docente y adscrito al citado centro «que han supuesto series de secuelas (que aún persisten) a los menores e incluso intentos de suicidio. Mantiene, incluso, que el colegio intentó amedrentar a las familias con una amenaza de querella por injurias, que, como pudimos comprobar por la circular de la dirección, sí que se efectuó, pero siempre después de haber sido denunciado.