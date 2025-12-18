Oxígeno navideño para el sector con la apertura de las bateas de Domaio

El sector mejillonero de O Morrazo vive un mes de diciembre atípico por la toxina que mantiene cerrada la mayoría de los polígonos de cultivo. Los bateeiros acumulan ya más de medio mes de campaña navideña perdido. Sin embargo, este martes los productores con puerto base en Domaio (Moaña) empezaron a ver la luz: la toxina remitió en el polígono Cangas E, situado frente a la costa de esta parroquia, y permitió retomar la extracción de bivalvo durante dos jornadas para su venta. Este vivero permanecía cerrado desde el 7 de noviembre.

La reapertura se suma a la de los polígonos de la ensenada de San Simón, decretada el pasado 28 de noviembre por el Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia (Intecmar). No obstante, los bateeiros de Moaña apenas estaban logrando extraer producto de esos viveros.

Desde el martes, la actividad se ha intensificado dentro de las limitaciones de contar con un único sector operativo. Salen tres camiones al día cargados de molusco, unas 80 toneladas, con destino tanto a la depuradora —para abastecer el mercado interior ante la cercanía de las fechas navideñas— como a la exportación a Italia, donde todavía hay demanda de producto procedente de las rías gallegas.

Con todo, se trata de un polígono pequeño, con menos de 30 bateas, y en el que el mejillón no suele alcanzar el tamaño de los cultivos situados frente a la costa de Liméns, ya en el municipio de Cangas.

Trabajo de los balandros, ayer, en las bateas. / G. Núñez

El sector reconoce que esta apertura supone un “alivio” para aprovechar parte de la demanda de Navidad. En el mejor de los casos, confían en que la remisión de la toxina permita al Intecmar abrir los polígonos Cangas C y Cangas D, frente a la costa de Moaña, antes de que termine el año. Todo dependerá de la rapidez con la que el mejillón logre filtrar los restos de toxina.

En el peor escenario, la campaña navideña se afrontaría únicamente con el polígono de Domaio. Además, el sector da por casi imposible la reapertura, antes de fin de año, de los viveros que producen mejillón de mayor tamaño: Cangas F, G y H, correspondientes a Barra, Nerga y Liméns, cerrados desde el 24 de octubre.

Tampoco hay optimismo respecto a una apertura inminente de los dos polígonos de la ría de Aldán, donde no se puede extraer molusco desde el 21 de agosto, ni de los de Bueu, también cerrados desde ese mismo mes.