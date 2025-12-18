Ese aparente revuelo en el PP de Cangas, en duda

Nos comentan que en el PP de Cangas hay revuelo, que hay enfado mayúsculo en uno de los fichajes y que no lo oculta. Sin embargo, este chascarrillo político contrasta con la postura de unidad que adopta en público este nuevo PP. Desde este lado no se aprecia tampoco ese revuelo que se dice, salvo que se disimule muy bien. La impresión es que es todo armonía en un PP de Cangas beligerante, que apostó por el lado duro de la derecha. Ya saben, el tiempo dirá quién tenía o no razón.

Daniel Chapela: ¿la piedra en el zapato?

El alcalde de Bueu, Félix Juncal, encontró su piedra en el zapato: Daniel Chapela. El concejal no adscrito parece dispuesto a mermar la credibilidad del veterano regidor local, sin mirar a la derecha que lo dejó donde está ahora, en esa tierra de nadie que es su condición de no adscrito. No hay crítica al PP local, ni tampoco al PSOE, Daniel Chapela quiere encontrar su sitio de cara a las elecciones de 2027 golpeando en la esquina al BNG. Pero ahí el sitio tiene otro signo político, que no es precisamente el centro.