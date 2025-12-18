O Rompeolas
Ese aparente revuelo en el PP de Cangas, en duda
Nos comentan que en el PP de Cangas hay revuelo, que hay enfado mayúsculo en uno de los fichajes y que no lo oculta. Sin embargo, este chascarrillo político contrasta con la postura de unidad que adopta en público este nuevo PP. Desde este lado no se aprecia tampoco ese revuelo que se dice, salvo que se disimule muy bien. La impresión es que es todo armonía en un PP de Cangas beligerante, que apostó por el lado duro de la derecha. Ya saben, el tiempo dirá quién tenía o no razón.
Daniel Chapela: ¿la piedra en el zapato?
El alcalde de Bueu, Félix Juncal, encontró su piedra en el zapato: Daniel Chapela. El concejal no adscrito parece dispuesto a mermar la credibilidad del veterano regidor local, sin mirar a la derecha que lo dejó donde está ahora, en esa tierra de nadie que es su condición de no adscrito. No hay crítica al PP local, ni tampoco al PSOE, Daniel Chapela quiere encontrar su sitio de cara a las elecciones de 2027 golpeando en la esquina al BNG. Pero ahí el sitio tiene otro signo político, que no es precisamente el centro.
- Las excavaciones arqueológicas descubren la puerta de acceso a la torre medieval de Meira
- Cambio de rumbo para las cabañas turísticas de Bueu, que salen a la venta
- Acoso en las redes y amenazas a una peluquería canina de Bueu por la muerte de un perro
- El Concello ya había multado por ruidos a la discoteca que actúa como ‘after hours’
- Identifican al presunto autor de un robo en un comercio de Cangas, que se llevó material por valor de 1.500 euros
- «Afouteza», un nuevo himno para el Celta desde O Morrazo
- Un motorista herido tras colisionar con un coche en el centro de Cangas y salir despedido
- La Guardia Civil investiga una serie de robos en viviendas de Cela y Bueu