El Apalpador y orquesta en la Feira do Nadal de Moaña

La carpa del paseo marítimo de Moaña acoge, este domingo, una jornada llena de actividades. Se trata de la Feira do Nadal con más de 40 puestos de artesanía y regalos y con los niños como protagonistas. Por la mañana, desde las 12.00 horas, los pequeños podrán visitar a O Apalpador, con música a cargo de Anxo Moure y Servando Barreiro. A las 16.00 horas habrá un taller infantil con las Alfombristas de San Martiño. A las 17.00 horas se pondrá a la venta chocolate con roscón y a las 19.00 horas actuará la orquesta Camarote Band.