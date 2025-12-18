El Apalpador y orquesta en la Feira do Nadal de Moaña
REDACCIÓN
Moaña
La carpa del paseo marítimo de Moaña acoge, este domingo, una jornada llena de actividades. Se trata de la Feira do Nadal con más de 40 puestos de artesanía y regalos y con los niños como protagonistas. Por la mañana, desde las 12.00 horas, los pequeños podrán visitar a O Apalpador, con música a cargo de Anxo Moure y Servando Barreiro. A las 16.00 horas habrá un taller infantil con las Alfombristas de San Martiño. A las 17.00 horas se pondrá a la venta chocolate con roscón y a las 19.00 horas actuará la orquesta Camarote Band.
Suscríbete para seguir leyendo
- Las excavaciones arqueológicas descubren la puerta de acceso a la torre medieval de Meira
- Cambio de rumbo para las cabañas turísticas de Bueu, que salen a la venta
- Acoso en las redes y amenazas a una peluquería canina de Bueu por la muerte de un perro
- El Concello ya había multado por ruidos a la discoteca que actúa como ‘after hours’
- Identifican al presunto autor de un robo en un comercio de Cangas, que se llevó material por valor de 1.500 euros
- «Afouteza», un nuevo himno para el Celta desde O Morrazo
- Un motorista herido tras colisionar con un coche en el centro de Cangas y salir despedido
- La Guardia Civil investiga una serie de robos en viviendas de Cela y Bueu