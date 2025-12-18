Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Supremo AP-9Caso ToméFalsificacionesObramat VigoAna Obregón EpsteinNaufragio PortugalAlbacete-Celta
instagramlinkedin

El Apalpador y orquesta en la Feira do Nadal de Moaña

Representantes del Concello y de la organización. | FdV

Representantes del Concello y de la organización. | FdV

REDACCIÓN

Moaña

La carpa del paseo marítimo de Moaña acoge, este domingo, una jornada llena de actividades. Se trata de la Feira do Nadal con más de 40 puestos de artesanía y regalos y con los niños como protagonistas. Por la mañana, desde las 12.00 horas, los pequeños podrán visitar a O Apalpador, con música a cargo de Anxo Moure y Servando Barreiro. A las 16.00 horas habrá un taller infantil con las Alfombristas de San Martiño. A las 17.00 horas se pondrá a la venta chocolate con roscón y a las 19.00 horas actuará la orquesta Camarote Band.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents