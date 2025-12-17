El vial forestal entre Pinténs y Donón ya es transitable en una ruta europea

EuroVelo es una red de 17 rutas ciclistas de larga distancia que conectan y unen el continente europeo. Las sendas pueden ser utilizadas tanto por cicloturistas como por los habitantes locales para sus trayectos diarios, pero no están pensadas para vehículos a motor. En esta red se integra el conocido como «vial das Porteliñas», que une O Fuxiño (entre Vilanova y Pinténs) con Donón, y acaba de ser acondicionada por la Xunta de Galicia con fondos europeos. La actuación satisface al Concello de Cangas y a los comuneros de O Hío, titulares de terrenos en ese ámbito, que ya preparan medidas para que no se convierta en un circuito de ralis ni en un recurso cotidiano para coches y caravanas.

Plano con el trazado del vial entre O Fuxiño y Donón. / FdV

La necesidad de realizar la inversión antes de fin de año para justificar la subvención europea agilizó la intervención, y la disponibilidad de presupuesto también el tramo beneficiado, que se triplicó con respecto a los 1,2 kilómetros previstos inicialmente y llega casi hasta los pies del Monte do Facho. Se amplió el ancho del vial, se habilitaron cunetas y tajeas para canalizar las escorrentías y se cubrió toda la superficie con zahorra y tierra para tapar los baches, mejorar el drenaje y facilitar el tránsito peatonal y de ciclistas.

Otro de los tramos recientemente acondicionados. / G.Núñez

La intervención también facilitará las tareas cotidianas de mantenimiento del monte a los comuneros de O Hío y otros propietarios, así como el acceso de vehículos de emergencias en caso necesario, como puede ser la lucha contra los incendios forestales. La idea es colocar señales de prohibición o restricción del tráfico motorizado, que ya está prohibido por ley en las pistas forestales en los meses de verano.

La tentación de asfaltar el vial entre O Fuxiño y Donón afloró hace más de dos décadas. El gobierno municipal llegó a proponerlo como alternativa a la carretera convencional, pero la asamblea de la Comunidade de Montes de O Hío echó tierra a esa posibilidad.