Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Subida de SalariosCaso ToméMuerte Bebé CunqueiroRecogida Paquetes VigoPesquero de los horroresPremios Pardo Bazán
instagramlinkedin

O Rompeolas

Por los viajes anchos y largos de este mundo

El estanco Rozabales, siempre al lado de la suerte de Navidad. Aldán siempre juega fuerte a la lotería de Navidad. El estanco de Rozabales es el que se encarga de repartir la suerte, y siempre toca algo: una pedrea, una terminación, un pellizco de uno de los grandes premios. La propietaria , Chelo Millán, decidió este año buscarle una pareja a Papa Noel y decorar con ella su local. Así que, en Aldán, Papa Noel ya tiene pareja y con un trébol de cuatro hojas.

El estanco Rozabales, siempre al lado de la suerte de Navidad. Aldán siempre juega fuerte a la lotería de Navidad. El estanco de Rozabales es el que se encarga de repartir la suerte, y siempre toca algo: una pedrea, una terminación, un pellizco de uno de los grandes premios. La propietaria , Chelo Millán, decidió este año buscarle una pareja a Papa Noel y decorar con ella su local. Así que, en Aldán, Papa Noel ya tiene pareja y con un trébol de cuatro hojas.

Javier Manchado

Nos sorprendió el viaje de la alcaldesa de Moaña, Leticia Santos (BNG) a Valladolid, acompañada por el concejal de Deportes, Rubén Viéitez y varios directivos del Club Domaio. Allá se fueron a ver campos de hierba artificial, porque más cerca no los había. Recordamos cuanto criticó el BNG viajes similares en otros concellos, como suponía munición para descargar en los siguientes plenos. Si viajas de forma oficial por un motivo tan insignificante, que solo podría apreciar Pep Guardiola o Xavi Hernández, a los que entusiasma hablar de la altura del césped, pues eso...la oposición estará presta.

Xiana Abal logra un éxito en las redes sociales

Quien está que se sale, y se salió bien en redes sociales, es la concejala de Facenda del Concello de Cangas, Xiana Abal (BNG), que critica duramente a PP y AV por impedir utilizar los remanentes que tenía el Concello. La edil nacionalista se lanza abiertamente contra los mencionados partidos. Dice que hacen la pinza contra el BNG. El vídeo está siendo un éxito. Hasta la paran en la calle para felicitarla

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents