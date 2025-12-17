Por los viajes anchos y largos de este mundo

Nos sorprendió el viaje de la alcaldesa de Moaña, Leticia Santos (BNG) a Valladolid, acompañada por el concejal de Deportes, Rubén Viéitez y varios directivos del Club Domaio. Allá se fueron a ver campos de hierba artificial, porque más cerca no los había. Recordamos cuanto criticó el BNG viajes similares en otros concellos, como suponía munición para descargar en los siguientes plenos. Si viajas de forma oficial por un motivo tan insignificante, que solo podría apreciar Pep Guardiola o Xavi Hernández, a los que entusiasma hablar de la altura del césped, pues eso...la oposición estará presta.

Xiana Abal logra un éxito en las redes sociales

Quien está que se sale, y se salió bien en redes sociales, es la concejala de Facenda del Concello de Cangas, Xiana Abal (BNG), que critica duramente a PP y AV por impedir utilizar los remanentes que tenía el Concello. La edil nacionalista se lanza abiertamente contra los mencionados partidos. Dice que hacen la pinza contra el BNG. El vídeo está siendo un éxito. Hasta la paran en la calle para felicitarla