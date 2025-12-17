Punto y final a 40 años de servicio municipal

«Veñen algúns veciños a facer trámites que eran rapaces cando eu empecei como conserxe no colexio de Nazaret e agora son pais e nais de familia», recuerda Luis Fernánde López para ilustrar el tiempo transcurrido desde que entró en la plantilla del Concello de Cangas. Fue hace casi 40 años, el 2 de junio de 1986, y ayer cerró su etapa activa para aprovechar días libres y vacaciones, ya que oficialmente seguirá vinculado al Concello hasta el 23 de enero, cuando cumplirá 65 años y activará la jubilación.

Tras casi cuatro años en Nazaret, Luis fue trasladado como conserje al antiguo consistorio en la Rúa Real, puesto que mantuvo en el nuevo, inaugurado en 1995. En 2006 promocionó a auxiliar administrativo y pasó a trabajar en el Rexistro Xeral e Portelo Único, donde dice que su trabajo ha sido llevadero y ayer cerró su etapa municipal.

«Neste tempo vivín experiencias gratificantes, como o recoñecemento de persoas que che dan as grazas por axudarlle a tramitar os seus asuntos ou o bo trato que manteño cos compañeiros de traballo», expone. También le tocó vivir «episodios históricos» del relato reciente de Cangas, como la «movida» contra el alcalde socialista Lois Pena, la huelga que mantuvo la plantilla municipal como medida de presión para que se cumpliera su convenio laboral, con José Manuel Chapela Seijo en la Alcaldía, o las movilizaciones contra el cierre del banco canario sahariano y la toma del consistorio por marineros afectados que llegaron a interrumpir la actividad cotidiana en el Concello.

Luis Fernández López, un vigués «encantado de estar en Cangas 40 anos» y que fue delegado sindical 24 años, elude concretar afinidades o divergencias con los sucesivos gobiernos municipales. Su lema, dice, fue «ser amable e educado para que o sexan tamén contigo. Tratar aos demais como che gustaría que te traten a ti».