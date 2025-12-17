Primera firma en la Casa Museo Xosé Manuel Pazos

El número 20 de la rúa Boubeta, en la parroquia canguesa de Coiro, será un nuevo punto de encuentro para el mundo de la cultura y de la política de Cangas y testimonio vivo de la obra que dejó como autor y traductor teatral, además de como político de izquierdas, Xosé Manuel Pazos, fallecido en 2021 durante su segundo mandato como alcalde de su municipio natal. En esta casa nació y su viuda María González decidió iniciar un laborioso trabajo de rehabilitación y recopilación y catalogación de la obra de su marido para convertirla en la Casa Museo Xosé Manuel Pazos y divulgar todos sus trabajos.

Escultura de Manolo Coya en honor a Xosé Manuel Pazos. / Fdv

Este sábado, a las 12:30, acogerá el primer acto oficial con la constitución de la Asociación Casa Museo Xosé Manuel Pazos y la firma de sus estatutos con sus 10 socios fundadores. La asociación estará integrada por su viuda como presidenta; los hijos del dramaturgo y político fallecido Héctor Pazos García y Yelena Pazos González, como vicepresidente primero y vicepresidenta segunda, respectivamente; el abogado y compañero político, José Antonio Cid, como secretrario; María José Fernández Valado, psicóloga, profesora y amiga de la familia, como tesorera; Xulio Lago Alonso, en representación de la Academia Galega de Teatro; el profesor en la Escola de Arte Dramático de Vigo Alfonso Becerra, en representación de la Asociación de Escritores en Lingua Galega; Camilo Camaño, alma de la Fundación A Mangallona de Cangas; la profesora Luz Beloso, que ha elaborado un mural dedicado a Pazos en la nueva casa, y el periodista Leoncio González. La intención de María González es abrir la casa se en verano con todo el material expositivo.

Xosé Manuel Pazos en 2020 en el balcón del Concello. / Santos Álvarez

La Asociación nace como entidad sin ánimo de lucro, integrada en la Asociación Religa de Casas, Museos, Fundacións e Espazos Literarios de Galicia. Su fin es la conservación y difusión de la obra y legado de Pazos y la promoción de actividades de estudio en los campos de la literatura, especialmente en el teatro, la lengua gallega, las artes, artes escénicas y estudios históricos y políticos. Pazos (1957-2021) fue edil de Cultura en Cangas por EU-EG entre 1995 y 1997; y por AGE de 2007 a 2009, diputado de 1997 a 2001 y desde 2011 edil en la oposición hasta que asumió la alcaldía en 2015 como cabeza de lista de ACE, y repitió en 2019 en un gobierno bipartito con el PSOE, hasta su fallecimiento a mitad de mandato. Empezó en grupos de teatro aficionado, formó parte de Teatro de Ningures y fue uno de los promotores de la Mostra de Teatro. Colaboró también con Teatro do Atlántico y el Centro Dramático Galego. Recibió el Premio Max a mejor autor teatral en gallego con «Ida e volta» y suyo es el Desembarco turco, María Soliña.