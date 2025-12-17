El PP de Cangas urge a poner a punto la piscina municipal
Presenta una moción al Pleno instando a ejecutar obras de mantenimiento
G.M.P.
El Grupo Municipal del Partido Popular de Cangas ha presentado una moción al Pleno de la Corporación en la que reclama la ejecución inmediata de las obras de mantenimiento y reparación de la piscina municipal, «una infraestructura esencial para los vecinos y vecinas, centros educativos y personas mayores». Advierten los populares que las instalaciones presentan «importantes deficiencias» y aparatos fuera de servicio, y el gobierno tripartito comunicó que las obras se harían en verano, y posteriormente en navidades, para aprovechar la menor presencia de usuarios, aunque ninguna se concretó y su existe un calendario definitivo de ejecución.
«Lógica preocupación»
La situación, dice el PP, «está generando una lógica preocupación entre los usuarios y centros escolares», además de afrontar un «riesgo de deterioro progresivo de las instalaciones y una posible afectación de la calidad y seguridad del servicio». Recuerda que la Diputación concedió una subvención para estas reparaciones y que los retrasos reiterados pueden comprometerla.
A través de la moción plenaria, el Partido Popular insta al Gobierno tripartito de Cangas a «ejecutar con carácter urgente las obras necesarias, evitando retrasos injustificados», y solicita información detallada cobre el estado actual del proyecto, causas de las demoras y calendario definitivo de ejecución.
