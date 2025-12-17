Moaña licita, por más de un millón de euros, la humanización del núcleo de San Martiño

El Concello de Moaña sacó ayer a licitación una de sus obras más ambiciosas de los últimos años: La humanización del núcleo histórico de San Martiño, parroquia original de la villa. Se contempla una inversión de 1.268.711 euros incluyendo el IVA y una vez que se adjudiquen los trabajos el periodo de ejecución será de once meses. Las empresas interesadas en llevar este proyecto a la realidad tienen hasta el 5 de enero para presentar sus ofertas.

La obra estará financiada en gran parte gracias al Plan Extra 2024 de la Diputación de Pontevedra, que aportará 900.000 euros. La redacción final del proyecto fue aprobada por la Xunta de Goberno Local en la primera semana de noviembre, cerca de la celebración de las Festas de San Martiño, y es una medida priorizada por el movimiento vecinal de la parroquia.

La humanización proyectada partirá de la parte alta de la Baixada á Torneira, una vía de conexión entre la zona histórica y la carretera provincial de Abelendo que fue sometida a una renovación recientemente.

En concreto, en el entorno de la iglesia se habilitará un firme a modo de una plataforma única que incluye el calmado del tráfico y la prioridad peatonal, en hormigón desactivado para que no sea visualmente agresivo con el entorno. El proyecto contempla actuar sobre la llegada al cruceiro barroco desde el tramo alto de la calle Enrique Rubido de la Gándara y desde A Torneira. Se humanizará el propio tramo estrecho de O Cruceiro, la parte alta de la intersección del Camiño da Casa Nova y la subida por la iglesia parroquial hasta más arriba de la antigua rectoral.

La obra busca objetivos como potenciar la cohesión territorial reforzando la vocación de capitalidad simbólica de San Martiño en el municipio.