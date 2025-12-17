Moaña se inspira en Valladolid para dotar A Granxa de un césped sin caucho

El campo de fútbol de A Granxa, la casa del Domaio FC, será sometido, presumiblemente el próximo año, a una reforma integral y a un cambio de césped artificial. El Concello, con cargo al plan de infraestructuras deportivas de la Diputación de Pontevedra, apostará por un césped de última generación que en estos momentos está extendido en muy pocas instalaciones en toda España. De hecho para comprobar sus características in situ ayer la alcaldesa, Leticia Santos, el edil de Deportes, Rubén Viéitez y el presidente y el tesorero del Domaio FC acudieron a Valladolid. Pisaron y examinaron este tipo de césped en los campos de entrenamiento del Real Valladolid anexos al estadio José Zorilla. Participó un representante del equipo redactor del proyecto.

La directiva del Domaio le dio el visto bueno a una apuesta por una hierba sintética que no lleva ningún tipo de relleno, a diferencia de las superficies de generaciones anteriores, que tienen relleno de caucho. La nueva «alfombra verde» de A Granxa tendrá más densidad de hilo que el resto de superficies instaladas hasta ahora en O Morrazo, pareciéndose mucho más a la hierba natural.

El concejal de Deportes explica que en Valladolid se instaló este tipo de césped en el verano de 2024 y para ver otros ejemplos había que acudir a Eibar, Majadahonda o Murcia para equipos de fútbol base de las canteras de clubes profesionales.

En las afueras del estadio de Segunda División. / FdV

Será la tercera reforma de césped artificial de Moaña tras la acometida en el Campo Iago Aspas Juncal-O Casal, con relleno de caucho ecológico, y la que está en marcha en los dos campos de fútbol siete de los patios de los colegios de Reibón y Seara.

El objetivo del Concello es lograr la financiación de la Diputación a través del Plan de Infraestructuras Deportivas. El césped actual del campo de A Granxa, el primero que tuvo la instalación, se extendió hace 14 años y se encuentra muy deteriorado. Además del terreno de juego, la inversión debe servir también para ejecutar mejoras en la iluminación, en el sistema de riego, una mejora en los banquillos y la instalación de nuevas redes protectoras.

A pleno

En el pleno de este mismo mes, el último del año, la corporación deberá votar la aceptación de una prórroga en la cesión al concello del campo de A Granxa, que pasará a ser de 50 años para poder presentar el proyecto al plan de la Diputación con todas las garantías.