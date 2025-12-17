Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Mercadillo a favor de la Escola María Soliña

La Capela do Hospital volverá a acoger un año más el mercadillo solidario a favor de la Escola María Soliña de la India, que fundó hace más de veinte años la canguesa Neneta Herrero y por la que lucha para dar cultura y educación a niñas y niños en la zona de Pubai, en régimen de internado. El mercadillo se inaugura este viernes a las 20:00 horas.

