La Mancomunidad pospone al 6 de febrero la asamblea para subir la tasa de la basura

Ante la alta posibilidad de no llegar a tiempo, de ser incapaz de contestar a las alegaciones a la nueva ordenanza fiscal que regulará la tasa de la basura de la Mancomunidade de Morrazo, la presidenta de la entidad supramunicipal, la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido (BNG) optó por retrasar a febrero la celebración de la asamblea de la aprobación definitiva de la ordenanza, concretamente al viernes 6 del citado mes, a las 20.00 horas, dejando para el martes, 3 de febrero, a las 18.00 horas, la comisión del dictamen. Esto supone que la nueva ordenanza no entrará en vigor hasta el año 2027, mientras tanto, los concellos de Cangas, Moaña y Bueu seguirán asumiendo el coste de Sogama que nunca repercutieron en los recibos a los vecinos.

La decisión fue comunicada ayer a las asociaciones vecinales y a las sectoriales en el transcurso de sendas reuniones en la que informó también de las alegaciones presentadas y de la nueva propuesta con cambios en la tasa. Araceli Gestido trasladó a los asistentes a la reunión que en las últimas semanas se detectaron anomalías en los tiempos de remisión de algunas alegaciones. «En varios casos, a Deputacón de Pontevedra tardou máis de sete días en trasladar á Mancomunidade escritos presentados nas sedes da ORAL, un retraso que compromete a seguridade xurídica do procedemento e polo que xa se solicitaron as explicacións pertinentes». La presidenta de la Mancomunidade de Morrazo asegura que por todo ello, y ante la imposibilidad material de cerrar la tramitación antes de finalizar el presente año respetando escrupulosamente todas las garantías legales, la junta de gobierno del ente supramunicipal se ve en la obligación de retrasar todo el proceso. «O cambio permitirá revisar con rigor alegacións recibidas e deixa claro que a Mancomunidade actuou con dilixencia nos prazos que lle corresponden» No se descarta, tampoco, que la Mancomunidade saque a concurso el nuevo contrato del servicio de la basura a principios de año y que esté funcionando ya en 2026. La intención es que durante ese tiempo, los contribuyentes puedan comprobar las mejoras conseguidas en el servicio gracias a la nueva ordenanza fiscal, que supone un mayor esfuerzo económico para los usuarios.

En cuanto al número de alegaciones, la Asociacion de hostelería presentó 1.482; el PP de Moaña, 290; el concejal de Bueu del grupo no adscrito, Daniel Chapela, presentó 1.560. En conjunto más de 3..600 alegaciones. Aunque según los técnicos, algunas pueden considerarse más como quejas y muchas son repetidas.

En lo que se refiere a la nueva tasa tras las alegaciones, el recibo domiciliario mantiene la subida a 126 euros, pero se contemplan cambios en hostelería, talleres y se gravan las viviendas turísticas con una cuota variable, además de la fija. Respecto al epígrafe de alojamientos, se amplían los conceptos de cinco a siete. Siguen las viviendas turísticas con igual cuota fija de 200 euros y se añade una variable de 12. Se incorpora un concepto de apartoteles, apartamentos y viviendas turísticas con cuota de 400 y variable de 50; hoteles, pensiones y casas rurales se desglosan en sin cafetería y con cafetería. Queda en 400 de cuota fija y 40 de variable (antes 60) y con cafetería se propone 400 de fija y 32 de variable. Los campings quedan igual con 400 y 15 euros como también las residencias y los centros de día.

En el epígrafe de hostelería hay más desgloses de los locales de cafetería, bares y pubs según la superficie. Se pasa de tres tipos de locales por metrose a cinco. Queda la misma cuota fija de 200 y 400 pero se baja la variable. Hasta 100 metros pagarán 200 de fija y 150 de variable (antes 252 euros); de 100 a 200 metros cuadrados queda en 200 y 250 (antes 552); de 200 a 300 metros pagarán 200 y 460 euros (antes era más de 200 metros con cuota fija de 400 y 828 de variable). Ahora se añaden locales de 300 a 400 metros cuadrados con cuota fija de 400 y 745 de variable y más de 400 metros cuadrados pagarán 400 y 1.100.

Los establecimientos de temporada pagarán igual (500 euros) y se añaden salas de fiesta y discotecas con cuota de 400 y variable de 300.

Por lo que respecta a restaurantes, mesones y bares con comida se pasa de tres a cinco conceptos dependiendo de la superficie de los establecimientos y se benefician los locales más pequeños. La ordenanza contemplaba antes locales de hasta 200 metros cuadrados; de 200 a 500 y más de 500 con cuotas fijas de 400 y variables de 836, 1.672 y 2.508. Ahora se mantiene la cuota fija de 400 pero se desglosan los locales en hasta 100, de 100 a 200, de 200 a 300, de 300 a 400 y de más de 400 metros cuadrados y se aplican variables de 325, 750, 1.338, 2.508 y 3.500. En este caso la variable es más cara es para los locales de más tamaño.

En cuanto a supermercados, se amplia de cuatro a cinco los desgloses por superficie de hasta 100, de 100 a 400, de 400 a 1.000 y más de 1.000 a hasta 100, de 100 a 200, de 200 a 400, de 400 a 1.000 y de más de 1.000. Pagarán menos los locales de menor tamaño y más las grandes superficies de más de 1.000 metros con la misma cuota fija de 400 euros, pero la variable sube de 4.964 a 5.200. Hasta 100 metros cuadrados pagarán la misma cuota fija de 200 euros, pero menos de variable -de 368 a 180. Se establece nueva superficie de 100 a 200 metros, con 200 euros de cuota fija y 360 de variable; otro de 200 a 400 metros, de 400 y 1.060 de cuota fija y variable respectivamente. (antes los súper de 100 a 400 pagaban 400 de fija y 1.324 euros de variable y los de 400).

Las cuotas a los centros de educación quedan igual y sube algo a las entidades bancarias, de 780 a 800 euros de cuota fija.

El epígrafe de fábricas y talleres pasa de tres a seis desgloses por tamaño. Se incluyen talleres de hasta 250 metros, de 250 a 500, de 500 a 1.000, de 1.000 a 2.000, de 2.000 a 3.000 y de más de 3.000. Antes eran hasta 500, de 500 a 2.000 y de más de 2.000. La cuota fija es la misma en 400 euros, pero la variable va de 400 a 600, 1.500, 2.000, 2.500 y 3.200. Con la primera ordenanza los talleres más pequeños (hasta 500 metros) pagaban 919 de variable Las gasolineras pagarán lo mismo con 400 de cuota fija y 600 o 1.200 de variable si tienen o no taller, tienda o similar. Se baja el importe de locales vacíos con licencia de actividad o sin licencia adaptados, que pasa de 200 a 180 euros, y se incluye un nuevo concepto de locales de gran superficie (más de 500 metros) dedicados al comercio con 400 de cuota fija y 600 de variable y otros dos conceptos para las estaciones de ITV y parque de bomberos con 400 de cuota fija y 600 de variable.